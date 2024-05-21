Пензе передадут икону Всемилостивого Спаса XVII века

21.05.2024 | 09:47

В Пензе состоится торжественная встреча старинной иконы Всемилостивого Спаса, датируемой XVII веком. Образ привезут 24 мая в Спасский кафедральный собор.

Икона поступает в дар от старейшего московского клирика, митрофорного протоиерея Владимира Тимакова, уроженца Сурского края. Он преподносит ее в память о духовном отце, высокопреосвященном Кирилле (Поспелове), возглавлявшем Пензенскую епархию в 1944 и 1947-1953 годах.

«С благодарностью принимая дар, митрополит Серафим пообещал, что икона будет помещена в особый киот и станет храмовым образом возрожденного Спасского кафедрального собора», - рассказали в Пензенской епархии.

Здесь она будет пребывать постоянно.

Встреча образа Спасителя состоится 24 мая в 7:45. В 8:00 в соборе начнется Божественная литургия, которую возглавит митрополит Серафим.