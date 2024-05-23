На улице Красной в Пензе обрушилась стена старинного здания

23.05.2024 | 10:55

В Пензе обрушилась часть стены здания на улице Красной, 60, где когда-то располагался клуб Соединенного собрания. Строение является объектом культурного наследия регионального значения.

«Из-за нарушения правообладателем обязательных требований по содержанию и сохранению объекта произошла утрата несущей способности конструкций западного фасада», - сообщили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Ведомство организовало контрольные (надзорные) мероприятия по этому факту и обратилось в полицию, поскольку статьей 243.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за повреждение такого здания.

По данным «Пензенской энциклопедии», Соединенное собрание существовало с 1863 по 1917 год как всесословный городской клуб. Он располагался на пересечении улиц Никольской (ныне Карла Маркса) и Дворянской (Красная) и объединял чиновников, предпринимателей, местную интеллигенцию.

В клубе проводились танцевальные и семейные вечера, ставились любительские спектакли. Содержался он на ежегодные членские взносы (количество членов было ограничено - 300 человек), плату за игры (карты и бильярд) и вход приглашаемых гостей. Управлял собранием Совет старшин, в который среди прочих на постоянной основе входили губернатор, предводитель дворянства и городской голова.