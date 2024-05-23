В Пензенской области снова прогнозируются заморозки

23.05.2024 | 10:12

В Пензенской области в ночные часы 24 и 25 мая ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Местами температура будет 0…-3 градуса. Об этом предупредили синоптики Приволжского УГМС.

Ранее специалисты сообщили, что на этой неделе в область зайдет холодный воздух с севера. Он принесет понижение температуры и новые ночные заморозки.

Из-за этого неблагоприятного погодного явления с 16 мая в Сурском крае действует режим ЧС. По предварительным данным, из-за заморозков пострадало 20 тысяч гектаров посевов сельскохозяйственных культур, это 1,3% от всей посевной площади.

Также в региональном минсельхозе отметили, что заморозки повредили цветоносы у плодовых деревьев и ягодников во всех садоводческих хозяйствах области. Беда обошла стороной только тех, кто предварительно применил специальные защитные препараты.

Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения.