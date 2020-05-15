В Пензе установят памятник Петру и Февронии

В Пензе появится памятник покровителям семейной жизни - святым Петру и Февронии. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил на своей странице в Twitter губернатор Иван Белозерцев.
Он поздравил жителей Пензенской области с Международным днем семьи и рассказал, что арт-объект уже готов. Его создали в Смоленске, и теперь он ждет отправки в Пензу.
Иван Белозерцев также добавил, что открытие памятника запланировано на 8 июля, когда в России празднуется День семьи, любви и верности.
Скульптуру установят в сквере у Спасского собора.
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и конечно опять за счет бюджета.
Мало, что на мощехранилище из бюджета потратили уже 12 миллиардов,а теперь еще и скульптурки будем ставить.
Сколько больниц можно было бы построить, вместо этого храмика.