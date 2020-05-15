Общество

В Пензе установят памятник Петру и Февронии

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В Пензе появится памятник покровителям семейной жизни - святым Петру и Февронии. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил на своей странице в Twitter губернатор Иван Белозерцев.

Он поздравил жителей Пензенской области с Международным днем семьи и рассказал, что арт-объект уже готов. Его создали в Смоленске, и теперь он ждет отправки в Пензу.

Иван Белозерцев также добавил, что открытие памятника запланировано на 8 июля, когда в России празднуется День семьи, любви и верности.

Скульптуру установят в сквере у Спасского собора.

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Источник — фото twitter.com/belozercevia
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Гость||

и конечно опять за счет бюджета.

Мало, что на мощехранилище из бюджета потратили уже 12 миллиардов,а теперь еще и скульптурки будем ставить.

Сколько больниц можно было бы построить, вместо этого храмика.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Скульптуру установят в сквере у Спасского собора.
нет такого сквера!

Есть сквер имени Лермонтова.

И временное сооружение на Советской площади!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

у Спасского собора.
и как этот "собор" помог в борьбе с пандемией?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Иван Белозерцев также добавил
А про обыски в минсельхозе и задержание министра и его зама он ничего не хочет сказать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

он ждет отправки в Пензу
Пенза его не ждет, как не ждала из Москвы вируса.

Гость||

и ещё надо обязательно надо самолетик купить для постоянного облета области,ведь от короны защитил полет,и от разводов поможет,от засухи,от подтоплений,от безмозглости вряд-ли

Гость||

Танк надо тоже там поставить...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе появится памятник покровителям семейной жизни - святым Петру и Февронии. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил на своей странице в Twitter губернатор Иван Белозерцев.
Когда работать Белозерцев будет губернатором, а не на подтанцовке РПЦ?

Гость||

Согласно сказанию, за несколько лет до княжения Пётр убил огненного змея, но испачкался его кровью и заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. Князю во сне было открыто, будто его может исцелить дочь «древолазца» (бортника), добывавшего дикий мед, Феврония, крестьянка деревни Ласково в Рязанской земле. В одном из крестьянских домов в селе Ласково близ Рязани гонец, посланный на поиски врача для заболевшего князя Петра Муромского, увидел странное зрелище: за ткацким станом сидела дева и ткала холст, а перед нею скакал заяц. Говоря загадками, Феврония испытывала гостя на знание "языка мудрости". Первое иносказание Февронии "плохо, когда дом без ушей, а горница без очей" содержало сообщение о том, что Феврония - незамужняя девушка, не имеющая ребенка; у нее есть заяц, но нет собаки: "Если бы был в нашем доме пес, то учуял бы, что ты к дому подходишь, и стал бы лаять на тебя: это - уши дома. А если бы был в горнице моей ребенок (текстовые варианты "отроча", "детище"), то, увидев, что идешь в горницу, сказал бы мне об этом: это - очи дома" Феврония в качестве платы за лечение пожелала, чтобы князь женился на ней после исцеления, князь пообещал на ней жениться. Феврония исцелила князя, однако он не сдержал своего слова, поскольку Феврония была простолюдинкой. Но в процессе лечения Феврония намеренно не залечила один струп на теле князя, из-за чего болезнь возобновилась, Феврония вновь вылечила Петра, и он был вынужден жениться на ней.

Когда Пётр наследовал княжение после брата, бояре не захотели иметь княгиню простого звания, заявив ему: «Или отпусти жену, которая своим происхождением оскорбляет знатных барынь, или оставь Муром». Князь взял Февронию, и на двух кораблях они отплыли по Оке.

В Муроме же началась смута, многие пустились домогаться освободившегося престола, начались убийства. Тогда бояре попросили князя с женой вернуться. Князь и княгиня вернулись, и Феврония в дальнейшем сумела заслужить любовь горожан.

В преклонном возрасте приняв монашеский постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния, они молили Бога, чтобы им умереть в один день, и завещали тела их положить в одном гробу, заранее приготовив гробницу из одного камня, с тонкой перегородкой. Скончались они в один день и час. Сочтя погребение в

Гость||

Ну какая хрень!

Ну именно сейчас это актуально!

Масок лучше бы закупили на эти деньги и раздали бесплатно!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

покровителям семейной жизни - святым Петру и Февронии.
это те, которые после смерти как зомби ползали в гробы друг-другу?

Как вы понимаете, в Средневековье асфальта на дорогах не было, поэтому глухой ночью двое покойников умудряются проползти по грязи городских улиц огромное расстояние, сползтись и повалиться в один гроб. Прибегает общественность и обнаруживает монаха и монахиню в неких позах, которые нам не уточняет житие, в одном гробу. Их разъединяют, разносят по разным гробам и хоронят в разных концах города. Но следующей ночью символы любви и верности снова бродят по муромским улицам и снова заваливаются в один гроб. И всего таких попыток воссоединиться у покойных было три. Любой судмедэксперт скажет, что на третью попытку они представляли из себя уже откровенно антисанитарное зрелище.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Скульптуру установят в сквере у Спасского собора.
ВМЕСТО СТЕЛЫ ГЕРОЯМ.

Гость||

Гость писал(a):

ВМЕСТО СТЕЛЫ ГЕРОЯМ.
Иван, поставишь вместо стелы, и трех дней не простоишь.

Гость||

всех депутатов к психиатру

Гость||

Гость писал(a):

всех депутатов к психиатру
Все логично, освоили и попилили, здвавый смысл и прагматизм. Вам все равно не выжить, так пусть хоть они попробуют.

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Имя: Гость
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