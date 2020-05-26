Среди заболевших коронавирусом - ребенок и подростки

26.05.2020 | 11:07

Региональный оперативный штаб подтвердил информацию о 89 новых случаях коронавирусной инфекции в Пензенской области.

Как сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, среди пациентов есть трехлетний ребенок и два подростка 15 и 17 лет. Таким образом, общее число инфицированных несовершеннолетних выросло до 71.

Всего за период эпидемии в области выявлено 1 892 случая COVID-19. Выздоровело 1 365 человек, скончалось 15. Под наблюдением находятся 5 168, сняты с наблюдения 10 214.

За это время в вирусологической лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии было обследовано 29 639 человек, проведено 30 598 исследований.

В лечебной сети проведено 43 112 тестов, обследовано 40 272 человека.