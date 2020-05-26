Сетевое издание|18+|Вторник|26 мая 2020|11:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |

Общество

Среди заболевших коронавирусом - ребенок и подростки

Печать

Региональный оперативный штаб подтвердил информацию о 89 новых случаях коронавирусной инфекции в Пензенской области.

Как сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, среди пациентов есть трехлетний ребенок и два подростка 15 и 17 лет. Таким образом, общее число инфицированных несовершеннолетних выросло до 71.

Всего за период эпидемии в области выявлено 1 892 случая COVID-19. Выздоровело 1 365 человек, скончалось 15. Под наблюдением находятся 5 168, сняты с наблюдения 10 214.

За это время в вирусологической лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии было обследовано 29 639 человек, проведено 30 598 исследований.

В лечебной сети проведено 43 112 тестов, обследовано 40 272 человека.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте