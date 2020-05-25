В регионе за неделю коронавирусом заразились 24 ребенка

25.05.2020 | 13:22

По данным регионального оперативного штаба на понедельник, 25 мая, прирост новых случаев коронавируса за сутки составил 94.

Большая часть пациентов – взрослые от 18 до 90 лет. Также новую инфекцию подтвердили у 6 несовершеннолетних. Вирус подхватили два малыша в возрасте 2 года, один годовалый. Диагноз подтвердился у трех подростков 11, 14 и 16 лет.

Общее число заразившихся несовершеннолетних – 68. За минувшую неделю опасный вирус выявили у 24 малышей и подростков до 18 лет.

«Находится под наблюдением 5 049 человек, сняты с наблюдения 10 031», - добавили в оперштабе.

Всего с начала эпидемии в Пензенской области зафиксировали 1 803 случая коронавирусной инфекции. Выздоровело 1 255 человек, скончалось 15.