За сутки в Пензенской области выявлено 94 случая коронавируса

25.05.2020 | 09:48

По данным на утро понедельника, 25 мая, в Пензенской области зарегистрировано 1 803 случая новой коронавирусной инфекции.

Об этом заявил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин во время видеосовещания с губернатором Иваном Белозерцевым утром 25 мая.

Накануне оперштаб назвал цифру 1 709. Таким образом, за минувшие сутки диагноз подтвердили у 94 человек. Где живут заболевшие и какого они возраста, пока не сообщается.