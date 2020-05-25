За сутки в Пензенской области выявлено 94 случая коронавируса

По данным на утро понедельника, 25 мая, в Пензенской области зарегистрировано 1 803 случая новой коронавирусной инфекции.
Об этом заявил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин во время видеосовещания с губернатором Иваном Белозерцевым утром 25 мая.
Накануне оперштаб назвал цифру 1 709. Таким образом, за минувшие сутки диагноз подтвердили у 94 человек. Где живут заболевшие и какого они возраста, пока не сообщается.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):Это очень хорошо, осенью или зимой выздороветь без последствий значительно труднее. Лучше сейчас, чем потом.