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Общество

За сутки в Пензенской области выявлено 94 случая коронавируса

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По данным на утро понедельника, 25 мая, в Пензенской области зарегистрировано 1 803 случая новой коронавирусной инфекции.

Об этом заявил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин во время видеосовещания с губернатором Иваном Белозерцевым утром 25 мая.

Накануне оперштаб назвал цифру 1 709. Таким образом, за минувшие сутки диагноз подтвердили у 94 человек. Где живут заболевшие и какого они возраста, пока не сообщается.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Таким образом, за минувшие сутки диагноз подтвердили у 94 человек.
Это очень хорошо, осенью или зимой выздороветь без последствий значительно труднее. Лучше сейчас, чем потом.

Гость||

Постройте небольшой крематорий,что бы уродственников был выбор захоронения. Кремация или ящик-мешок с хлоркой. Насильно никто не заставляет,право выбор есть.

Гость||

Посольство РФ попросило Bloomberg извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина

Гость||

Пик от майских праздников пройден. Сейчас будет постепенное снижение.

Гость||

Отменяйте масочный режим.

С его введением стало только хуже!

Гость||

Гость писал(a):

Кремация или ящик-мешок с хлоркой. Насильно никто не заставляет,право выбор есть.
Вирус не живёт более 2-х часов после смерти "хозяина". Мелики-паталогоанатомы из Италии уже подтвердили, за что получили по шапке от ВОЗ, а затем ВОЗ всем странам категорически запретили делать вскрытие, чтобы не обнаружилась правда о "вирусе". Все пляшут под дудку ВОЗ, прикормыше администрации США.

Имя: Гость
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