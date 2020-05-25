За день из пензенских больниц выписали 110 исцелившихся от коронавируса

25.05.2020 | 20:03

В Пензенской области от новой коронавирусной инфекции излечились более 1350 человек. Последнюю статистику обнародовала вечером в понедельник, 25 мая, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписаны 110 человек. Итого выздоровевших - 1365», - написала она в личном телеграм-канале.

По данным на утром понедельника, 25 мая, в регионе зарегистрировано 1803 носителя COVID-19. Прирост за последние сутки - 94 случая.

Впервые цифры сразу по трем муниципальным образованиям оказались выше, чем по Пензе. Тогда как в областном центре за минувшие сутки опасная инфекция подтвердилась у 11 человек, в Пензенском районе выявили 39 заболевших, в Кузнецке - 15, а в Башмаковском районе - 12.

О том, что заболеваемость смещается из Пензы в районы, говорил и глава регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.