В Пензе облагородят берег пруда рядом с больницей имени Захарьина

25.05.2020 | 18:14

Берега местных водоемов в 2020 году могут заменить пензенцам и заграничные, и курорты Краснодарского края. К таким местам отдыха теперь особое внимание, хотя сроки открытия пляжного сезона в области неизвестны. Дело не только в капризах погоды, но и в эпидемиологической обстановке. Однако к лету уже готовятся.

«Основная задача главного управления МЧС России - это недопущение гибели людей на водных объектах, в том числе организация пляжей и нормального безопасного отдыха на водных объектах, в частности на территории города Пензы», - сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС РФ по Пензенской области Сергей Петрунин.

Пока говорить о приемке пляжей рано, производится только осмотр места, заявленного под него арендатором участка у пруда. Для того чтобы сотрудники МЧС дали положительное заключение, собственники (это могут быть предприниматели и муниципалитеты) должны выполнить ряд требований: обследовать дно, оборудовать спасательный пост.

«Необходимо обучение матроса-спасателя, который получает документы установленного образца. По инвентарю можно сказать, что должны быть гребная лодка, спасательный круг, жилет и конец Александрова. Места оборудуются стендом, на котором показываются необходимые правила соблюдения безопасности на водных объектах», - отметил Сергей Петрунин.

Табличка «Купаться запрещено» на пруду рядом с больницей имени Захарьина лишь одна, на самом входе. На месте, где обычно располагаются отдыхающие, с прошлого сезона остались кабинки для переодевания, металлические остовы от лавочек, старые аттракционы детских площадок.

«Сейчас предприниматель взял это место, он на ГПЗ и здесь взял. Будем сейчас благоустраивать здесь», - рассказал житель Пензы Виталий.

Определенная концепция благоустройства территории вокруг пруда существует. Один участок застройщик готов преобразить за собственные средства.