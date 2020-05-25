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Общество

В КИМе рассказали о количестве больных пневмонией в реанимации

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По данным на понедельник, 25 мая, в Пензенском областном центре специализированных видов медицинской помощи лечение получают 458 пациентов. Из них 422 – с диагнозом «пневмония». Большая часть – это больные коронавирусом, давшим такое осложнение.

Об этом на совещании в правительстве области рассказал главный врач ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр СВМП» Сергей Рыбалкин.

По его словам, в данный момент наблюдается рост случаев госпитализации целыми семьями, когда привозят родителей вместе с детьми. Контакт с заразившимися родными является основным путем распространения коронавируса.

«Сейчас у нас в реанимации находятся 13 человек. 9 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Это, конечно, большая нагрузка», - отметил Сергей Рыбалкин.

Он добавил, что при появлении признаков ОРВИ необходимо обратиться к врачу в течение максимум трех дней.

«Тогда лечение предотвратит тяжелое течение болезни или снизит риск смертельного исхода», - подчеркнул медик.

В среднем за сутки из областного центра спецвидов медицинской помощи выписывают 20-25 человек, успешно справившихся с заболеванием.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Контакт с заразившимися родными является основным путем распространения коронавируса.
А почему же тогда от 1 больной и она же 1 выздоровевшая вирусок не передался даже близким родственникам.

Имя: Гость
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