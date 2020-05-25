В КИМе рассказали о количестве больных пневмонией в реанимации

25.05.2020 | 11:43

По данным на понедельник, 25 мая, в Пензенском областном центре специализированных видов медицинской помощи лечение получают 458 пациентов. Из них 422 – с диагнозом «пневмония». Большая часть – это больные коронавирусом, давшим такое осложнение.

Об этом на совещании в правительстве области рассказал главный врач ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр СВМП» Сергей Рыбалкин.

По его словам, в данный момент наблюдается рост случаев госпитализации целыми семьями, когда привозят родителей вместе с детьми. Контакт с заразившимися родными является основным путем распространения коронавируса.

«Сейчас у нас в реанимации находятся 13 человек. 9 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Это, конечно, большая нагрузка», - отметил Сергей Рыбалкин.

Он добавил, что при появлении признаков ОРВИ необходимо обратиться к врачу в течение максимум трех дней.

«Тогда лечение предотвратит тяжелое течение болезни или снизит риск смертельного исхода», - подчеркнул медик.

В среднем за сутки из областного центра спецвидов медицинской помощи выписывают 20-25 человек, успешно справившихся с заболеванием.