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Общество

Пензенцы с коронавирусом рискуют жизнями из-за самолечения

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Жители Пензенской области, зараженные новой коронавирусной инфекцией, затягивают с обращением к врачу и в результате рискуют своей жизнью. Речь об этом зашла во время видеоконференции, которую губернатор Иван Белозерцев провел утром в понедельник, 25 мая.

И. о. министра здравоохранения области Оксана Чижова сообщила, что большинство больных, которых доставляют в больницы Пензы, до госпитализации не обращались за медицинской помощью. В больнице имени Бурденков таких пациентов 65%, в центре спецвидов медпомощи - 85%.

Она уточнила, что людей доставляют из Наровчатского, Неверкинского, Лопатинского, Камешкирского, Пачелмского и ряда других районов. Средний срок самолечения, за который болезнь переходит в тяжелую форму, - 5-6 дней

Ивана Белозерцева такая ситуация возмутила.

«В чем самая большая проблема? В том, что большая часть больных, которые доставляются машинами скорой помощи в областные больницы, - это те, кто дома лечился самостоятельно и не обращался к врачу. В результате они дома затяжелели, температура выскочила под 39», - констатировал Иван Белозерцев.

Если бы эти люди не лечились дома самостоятельно, а обратились к врачу вовремя, этого бы не произошло, уверен губернатор.

«Их бы положили в свою районную больницу на том этапе, когда можно было оказать им необходимую помощь там, они бы не перешли в разряд тяжелых. А когда в областные больницы привозят пациентов из дома с поражением легких 75% и даже больше, попробуйте, сохраните жизнь этому человеку. Требуются огромные усилия!» - подчеркнул губернатор.

Те из пациентов, у которых имеются сопутствующие заболевания (сахарный диабет или болезни сердечно-сосудистой системы), находятся в особенно опасной ситуации и могут уйти из жизни.

По мнению губернатора, сложившаяся ситуация говорит о том, что с населением не работают должным образом.

«Не все еще понимают всю серьезность этой проблемы. Мы должны доводить информацию до населения: не надо дома лечиться, обратитесь к врачу, он определит лечение. Дома можно лечиться только под присмотром врача!» - заключил Иван Белозерцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Наверно страшно ложиться в сельские больницы,если в некоторых(как было выложено видео)даже нет дверей в палатах. Боятся люди и надеятся на помощь Божью.

Имя: Гость
Комментарий:

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