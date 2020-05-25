Областная больница озвучила новые данные по тяжелым больным

25.05.2020 | 10:07

На понедельник, 25 мая, в областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко находятся 719 тяжелых больных внебольничной и коронавирусной пневмонией.

Такие данные озвучил главный врач медучреждения Вячеслав Космачев на совещании в правительстве области, которое прошло в режиме видео-конференц-связи.

У 230 тяжелых пациентов, получающих в данный момент медицинскую помощь, диагностировали коронавирусную пневмонию, у 583 - внебольничную.

270 больных нуждаются в кислородной терапии. 57 человек находятся в реанимации, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«За сутки в больницу привезли 16 тяжелых пациентов из районов области. Медики работают в напряженном режиме. Среди персонала также есть заразившиеся коронавирусом», - отметил Вячеслав Космачев.

Он добавил, что за сутки в медучреждении израсходовали почти 2 тонны кислорода, в котором нуждаются тяжелые больные пневмонией. Обычно такое количество тратилось за 2-3 месяца.

«Каждый день мы боремся за жизнь жителей области, и не всегда борьба заканчивается нашей победой», - констатировал Вячеслав Космачев.

В больнице имени Бурденко в настоящее время развернут инфекционный госпиталь, где оказывают помощь больным коронавирусом и внебольничной пневмонией. В данный момент там находится самое большое количество таких пациентов.