Сетевое издание|18+|Понедельник|25 мая 2020|11:24
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Общество

Областная больница озвучила новые данные по тяжелым больным

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На понедельник, 25 мая, в областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко находятся 719 тяжелых больных внебольничной и коронавирусной пневмонией.

Такие данные озвучил главный врач медучреждения Вячеслав Космачев на совещании в правительстве области, которое прошло в режиме видео-конференц-связи.

У 230 тяжелых пациентов, получающих в данный момент медицинскую помощь, диагностировали коронавирусную пневмонию, у 583 - внебольничную.

270 больных нуждаются в кислородной терапии. 57 человек находятся в реанимации, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«За сутки в больницу привезли 16 тяжелых пациентов из районов области. Медики работают в напряженном режиме. Среди персонала также есть заразившиеся коронавирусом», - отметил Вячеслав Космачев.

Он добавил, что за сутки в медучреждении израсходовали почти 2 тонны кислорода, в котором нуждаются тяжелые больные пневмонией. Обычно такое количество тратилось за 2-3 месяца.

«Каждый день мы боремся за жизнь жителей области, и не всегда борьба заканчивается нашей победой», - констатировал Вячеслав Космачев.

В больнице имени Бурденко в настоящее время развернут инфекционный госпиталь, где оказывают помощь больным коронавирусом и внебольничной пневмонией. В данный момент там находится самое большое количество таких пациентов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Жееесть!!!

Гость||

Ни фига себе!

Как в Дагестане, или в Бергамо.

Здоровья всем!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
В коммунарке благополучное отлучение от ИВЛ составило 12..13%

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Каждый день мы боремся за жизнь жителей области, и не всегда борьба заканчивается нашей победой», - констатировал Вячеслав Космачев.
СПАСИБО медикам и низкий поклон.

Гость||

Космачев - двоюродный брат секс-министра, насильника-извращенца Стрючкова, которому сегодня, в 14 часов, должны огласить приговор.

Гость||

Получается, что в больнице не лечат, а калечат. А может, и заражают умышленно?

Гость||

Космачёв главный врач и без Стрючкова, и к работе личные дела писака не приобщай. Спасибо вам врачи.

Гость||

Серьезная ситуация.

Гость||

Гость писал(a):

Серьезная ситуация.
Спасибо Космачеву и низкий ему поклон:

— Вечером 12 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса Неужели распространение COVID-19 — это серьезная опасность?

— Я думаю, что это не страшно. Пандемия коронавируса объявлена только для того, чтобы предотвратить его распространение по всему миру. Более того, коронавирус опасен не для всех, а только для людей категории 60+, для граждан с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Их организм очень быстро попадает под воздействие коронавируса и входит в состояние осложнения работы легких. Эти патологические процессы настолько значимы, что требуется серьезная медицинская помощь с использованием аппарата искусственной вентиляции легких. В самых сложных случаях требуется помощь экстракорпоральной мембранной оксигенации. Я имею в виду аппарат искусственного кровообращения, который забирает из организма кровь, насыщает ее кислородом и доставляет в организм. Но это самый редкий случай. Таких больных на всех зараженных коронавирусом COVID-19 выходит 0,2%. Поэтому бояться им заразиться всем не стоит! Он, по своему течению, напоминает обычную респираторную вирусную инфекцию, ОРВИ. У организма большая защитная сила, чтобы справиться с ним.

Кос мачев

Гость||

мы верим, верим.

Пугайте истчо!

Гость||

«Он добавил, что за сутки в медучреждении израсходовали почти 2 тонны кислорода, в котором нуждаются тяжелые больные пневмонией. Обычно такое количество тратилось за 2-3 месяца.»

Мда.... что тут сказать? Яснее не скажешь. 3-месячная норма за сутки..((

Гость||

Неверующие в эту болячку те, у кого не кто из знакомых ещё не заразился.

Как только это произойдёт, то сразу и маски носить начнут и руки мыть по самые уши начнут.

Больницы переполнены по стране, а есть ещё те кто не верит.

Жёстче надо губернатору быть. И штрафовать как в Москве кто без маски ходит и на ту же сумму

Гость||

«мы верим, верим.

Пугайте истчо!»

Вот эти вот все, неверующие, их много, но они очень верят, что если вдруг что, то их обязаны лечить, и места будут, и врачи, и лекарства и все бесплатно..

Маладцы!

Гость||

Что то цифры не совпадают со статистикой

Гость||

В статистику не включены пневмонии. А симптоматика, лечение те же. И лечение проходят в тех же отделениях, вместе с КВ. Только в тестах отличие.

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Имя: Гость
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