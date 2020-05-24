Пензенская областная больница предоставила кадры из красной зоны

24.05.2020 | 15:24

Уже более тысячи пензенцев врачи вылечили от коронавирусной инфекции. 24 часа в сутки, рискуя собственной жизнью, они спасают другие.

В красную зону областной больницы им. Бурденко доставляют самых тяжелых пациентов со всего региона. Некоторые из заболевших слишком поздно обратились за помощью к медикам. Теперь они лежат в реанимационном отделении - неподвижно, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«Чем четче мы начнем лечение на первых этапах заболевания, тем меньше будет сложных случаев, трагедий, смертей. Уважаемые друзья, я вас очень прошу сразу же начинать лечение только под контролем медицинского работника. Не занимайтесь самолечением!» - обратился к пензенцам главный врач областной больницы им. Н. Н. Бурденко Вячеслав Космачев.

Тех, кто идет на поправку, в регионе, к счастью, большинство. Однако все усилия медиков могут быть сведены к нулю человеческим равнодушием.

Врачи в очередной раз призывают граждан в общественных местах использовать средства индивидуальной защиты, а по возможности оставаться дома. Тогда удастся остановить распространение заразы.

Пока же цифры по-прежнему пугают. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали еще у 97 жителей Пензенской области.