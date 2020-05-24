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Общество

За три года охрана Заречного задержала 585 нарушителей режима

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Граница вокруг Заречного, как и государственная, всегда на замке. Уже 62 года она под охраной особой войсковой части, которая была сформирована 24 мая 1958-го, когда под Пензой построили государственный завод. Позже там образовался закрытый город.

«Военнослужащие войсковой части 3473 ежедневно заступают на боевое дежурство и достойно выполняют возложенные на них задачи по охране важного государственного объекта и охраняемой зоны ЗАТО Заречный», - отрапортовал военнослужащий ВНГ РФ Геннадий Маштаков.

За время существования части 163 ее бойца были удостоены государственных наград.

«Только за последние три года наши военнослужащие, проявляя высокую боевую готовность, бдительность и неподкупность, задержали 585 нарушителей пропускного и внутриобъектового режима», - сообщил командир войсковой части ВНГ РФ Сергей Кошелев.

В таких случаях стражи зареченской границы действуют согласно правилам. Например, когда сержанту сообщают об обнаружении следов на контрольно-следовой полосе, он направляет преследовать нарушителя тревожную группу со служебной собакой.

«Качественное выполнение служебно-боевых задач, стоящих перед военнослужащими воинской части, - это результат многочисленных учений и тренировок, слаженности действий, умения и профессионализма, а также неиссякаемого желания служить Отечеству», - выразил убежденность Сергей Кошелев.

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