Стало известно, какой витамин важен при эпидемии коронавируса

24.05.2020 | 14:16

В Министерстве здравоохранения Пензенской области рассказали, недостаток какого витамина повышает риск смерти от COVID-19.

Речь идет о витамине D. Он укрепляет иммунитет, играя большую роль в борьбе и профилактике новой инфекции, кроме того, повышает защитные функции слизистых оболочек, через которые, как известно, коронавирус попадает в организм.

Этот витамин также важен для правильной работы сердца и мозга, поддержания костей и мышц. Его недостаток приводит к серьезным проблемам со здоровьем и увеличивает риск трагического исхода при заражении COVID-19.

Обычно человек получает витамин D в достаточном количестве, если проводит время на открытом воздухе и находится под воздействием солнечных лучей. Однако из-за режима самоизоляции и других ограничительных мер, принятых в регионе, стало проблематичным пребывание на улице, прогулки и занятия спортом.

«Помимо солнечного света основными источниками этого микроэлемента являются яичные желтки, красное мясо, а также жирная рыба», - уточнили в пресс-службе регионального минздрава.

Суточная норма этого важного витамина содержится в 4 г печени трески, 100 г сельди. Синтезированный микроэлемент также содержится в некоторых йогуртах, хлопьях для завтрака, маргарине.

«Сейчас можно посоветовать принимать препараты с витамином D в поддерживающей дозе, что составляет для взрослого человека не более 2 000 МЕ (международных единиц) в сутки или 50 мкг, для детей от 1 года до 10 лет - не более 1 000 МЕ (25 мкг) в сутки, для младенцев до 12 месяцев – не более 500 МЕ (12 мкг) в сутки», - добавили в минздраве.