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Общество

Стало известно, какой витамин важен при эпидемии коронавируса

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В Министерстве здравоохранения Пензенской области рассказали, недостаток какого витамина повышает риск смерти от COVID-19.

Речь идет о витамине D. Он укрепляет иммунитет, играя большую роль в борьбе и профилактике новой инфекции, кроме того, повышает защитные функции слизистых оболочек, через которые, как известно, коронавирус попадает в организм.

Этот витамин также важен для правильной работы сердца и мозга, поддержания костей и мышц. Его недостаток приводит к серьезным проблемам со здоровьем и увеличивает риск трагического исхода при заражении COVID-19.

Обычно человек получает витамин D в достаточном количестве, если проводит время на открытом воздухе и находится под воздействием солнечных лучей. Однако из-за режима самоизоляции и других ограничительных мер, принятых в регионе, стало проблематичным пребывание на улице, прогулки и занятия спортом.

«Помимо солнечного света основными источниками этого микроэлемента являются яичные желтки, красное мясо, а также жирная рыба», - уточнили в пресс-службе регионального минздрава.

Суточная норма этого важного витамина содержится в 4 г печени трески, 100 г сельди. Синтезированный микроэлемент также содержится в некоторых йогуртах, хлопьях для завтрака, маргарине.

«Сейчас можно посоветовать принимать препараты с витамином D в поддерживающей дозе, что составляет для взрослого человека не более 2 000 МЕ (международных единиц) в сутки или 50 мкг, для детей от 1 года до 10 лет - не более 1 000 МЕ (25 мкг) в сутки, для младенцев до 12 месяцев – не более 500 МЕ (12 мкг) в сутки», - добавили в минздраве.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Витамин д и цинк. Они влияют на формирование иммунитета.

Гость||

Скажите, а какой витамин не полезен? Да и ещё лучше не болеть, чем болеть. А свобода лучше, чем не свобода. И тд и тп... УМНОТА.

Гость||

Гипервитаминоз опаснее авитаминоза

Гость||

Витамин D это на самом деле прогормон. И дозировка в 2 000 МЕ спорная, на упаковках в РФ рекомендуемая дозировка 600 МЕ, за рубежом дозировка выше.

Гость||

Гость писал(a):

Стало известно, какой витамин важен при эпидемии коронавируса
мнение врачей однозначно, нет таких причин, по которым здоровому человеку показано в весенне-летний период употребление таблетированных и капсулированных средств содержащих витамины.

Гость||

цинк нужен для производства белков и ДНК, для роста и восстановления мышц, важен для правильного ощущения вкуса и запаха, способствует заживлению ран, помогает иммунной системе бороться с бактериями и вирусами, улучшает пищеварение, регулирует выработку гормонов.

Гость||

Гость писал(a):

мнение врачей однозначно, нет таких причин, по которым здоровому человеку показано в весенне-летний период употребление таблетированных и капсулированных средств содержащих витамины.
Витамины содержатся в пище в очень больших количествах и поэтому относятся к микронутриентам наряду с микроэлементами. К витаминам не относят не только микроэлементы, но и незаменимые аминокислоты[2][3][4] и незаменимые жиры[5].

Из-за отсутствия точного определения к витаминам в разное время причисляли разное количество веществ. На середину 2018 года известно 13 витаминов[3].

Гость||

Влупидол - лучше всех витаминов!

Гость||

Гость писал(a):

Витамин D это на самом деле прогормон. И дозировка в 2 000 МЕ спорная, на упаковках в РФ рекомендуемая дозировка 600 МЕ, за рубежом дозировка выше.
Чтобы поднять уровень вит Д на несколько единиц, если он снижен, ваши 600МЕ вообще ни о чем.

Гость||

Гость писал(a):

Чтобы поднять уровень вит Д на несколько единиц, если он снижен, ваши 600МЕ вообще ни о чем.
Надо 30 минут побыть на улице, а не заниматься самоизголяцией.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Чтобы поднять уровень вит Д на несколько единиц, если он снижен, ваши 600МЕ вообще ни о чем.
Надо 30 минут побыть на улице, а не заниматься самоизголяцией.

Свежий воздух важен, но даже у людей в жарком климате фиксируется недостаток витамина д

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Чтобы поднять уровень вит Д на несколько единиц, если он снижен, ваши 600МЕ вообще ни о чем.
Надо 30 минут побыть на улице, а не заниматься самоизголяцией.
Здесь как бы разговор о дозировках витаминов, а не об изоляции. Не надо любую тему выводить на срач про маски.

Гость||

Цинковый гроб - самое то?

Гость||

Гость писал(a):

Цинковый гроб - самое то?

Ваш выбор никто не оспорит)

Имя: Гость
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