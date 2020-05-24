Коронавирус вновь подтвердили у нескольких маленьких пензенцев

24.05.2020 | 12:37

В региональном оперативном штабе обнародовали информацию по новым случаям COVID-19, выявленным за сутки. На воскресенье, 24 мая, диагноз подтвердился у 97 человек.

Среди заразившихся оказалось двое детей в возрасте 1 года и 10 лет, а также 14-летний и 16-летний подростки. Общее число инфицированных несовершеннолетних к 24 мая стало равняться 61. Вирус у детей медики подтверждают ежедневно.

Возраст новых взрослых пациентов - от 21 года до 89 лет.

23 мая из больницы выписали 102 человек, перенесших коронавирусную инфекцию. Общее количество выздоровевших составило 1 612.