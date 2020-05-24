Сетевое издание|18+|Воскресенье|24 мая 2020|13:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Ясно |

Общество

Коронавирус вновь подтвердили у нескольких маленьких пензенцев

Печать

В региональном оперативном штабе обнародовали информацию по новым случаям COVID-19, выявленным за сутки. На воскресенье, 24 мая, диагноз подтвердился у 97 человек.

Среди заразившихся оказалось двое детей в возрасте 1 года и 10 лет, а также 14-летний и 16-летний подростки. Общее число инфицированных несовершеннолетних к 24 мая стало равняться 61. Вирус у детей медики подтверждают ежедневно.

Возраст новых взрослых пациентов - от 21 года до 89 лет.

23 мая из больницы выписали 102 человек, перенесших коронавирусную инфекцию. Общее количество выздоровевших составило 1 612.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Какой процент выявленных активно, т.е безсимптомников?

Гость||

Есть безбашенные люди, которые отрицают саму опасность коронавируса. Они могут даже войти в очаг, желая подтвердить всем, что рисков нет. Их смелость от глупости. Они опасны именно своей готовностью совершать глупости. От глупцов защиты нет, с ними лучше просто не встречаться.

Есть испугавшиеся. Они дисциплинированы, готовы выполнять все указания и следовать всем ограничениям, но при этом физически и морально не готовы помогать никому. Им страшно. Они испугались за себя и только за себя. Они не представляют опасности, их образ жизни не угрожает никому, они точно никому не мешают и не повышают ничьи риски, но при виде опасности они отстранились и отошли в сторону.

Есть тщеславные это в первую очередь начальники. Они увидели в этой ситуации шанс на новую публичность: им всё равно, какие новости исходят от них: плохие или хорошие, они видят себя центром силы и демонстрируют эту свою силу в ситуации всеобщего форс-мажора. Эти люди нашли в эпидемии радость возможность быть на первом месте в первом ряду, пусть и на чужих похоронах.

Гость||

Поставить Роспотребнадзор на авто и ж.д вокзалах для регистрации приезжающих.

Гость||

12.46, медработников к какой категории относите?

Гость||

Где Перекусихин и Никишин?

Гость||

Медработники-постадавшая сторона со всех сторон. Говорить им запретили, диагнозы тоже под вопросом, лечите как хотите, но чтобы ковида у нас не было.

Гость||

12.53, ок

Гость||

У нас в каменке которые ходили в масках, теперь почему то их сняли, хотя больных стало больше. И сняли уже в возрости 70 лет . Перестали боятся.

Гость||

Страх смерти (лат. "танатофобия") – навязчивый страх умереть. Одна из распространенных фобий, особенно у жителей больших городов.

Гость||

"Для танатофобии свойственны неприятные навязчивые мысли о своей смерти. При этом, чаще всего, сохраняется понимание того, что оснований для смерти (наличие болезней или реальных опасных для жизни обстоятельств) нет никаких. Охваченный этими навязчивыми мыслями человек тяготится ими, пытается бороться с ними, избегать их и т.п. 

Танатофобия может протекать в виде приступов, между которыми человек чувствует себя хорошо. Либо в виде постоянной тревожности с постоянными навязчивыми страхами наступления смерти.

Не следует путать танатофобию (навязчивый страх смерти) с обычными опасениями смерти любого здорового человека. При прогрессировании присоединяются другие фобии, депрессивность, изменения в мышлении.

 Понимая, что собственных усилий для того, чтобы от них избавиться не хватает, заболевший танатофобией начинает избегать мест или ситуаций, где эти мысли запускались. К примеру, если тревожное состояние развивалось в окружении людей, то людные места стараются лишний раз не посещать. Так формируется «избегающее поведение» - разновидность невротического развития личности, свойственная многим фобиям. 

Мы наблюдали пациентов, которые из-за таких навязчивых страхов годами не выходили из дома, не бывали в людных местах, не пользовались транспортом и т.п".

Гость||

Из-за чего развивается танатофобия

Причина навязчивого страха смерти - болезненная тревога. Структуры мозга, которые отвечают за развитие тревоги, начинают перевозбуждаться и вследствие этого человек начинает испытывать общее напряжение и тревожность, которые выливаются в навязчивые страхи. Как правило, запускает страх смерти какой-либо "пусковой фактор". Это может быть приступ паники, вегетативная реакция, известие о смерти известного человека и т.п. 

При длительно текущих навязчивых страхах нарушается обмен нейромедиаторов головного мозга, изменяются процессы передачи возбуждения между нейронами, из-за чего могут развиваться и другие страхи - открытых или замкнутых пространств, страх потерять контроль над собой, страх сойти с ума, страх заболеть тяжелой болезнью, страх задохнуться и др.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте