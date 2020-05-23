В КИМе детализировали правила ношения масок и перчаток

23.05.2020 | 18:00

Второй день подряд в Пензенской области фиксируют пугающую по числу заразившихся коронавирусной инфекцией цифру. По данным оперативного штаба, за последние сутки опасное заболевание диагностировали еще у 102 жителей Сурского края. 70 человек выздоровело.

Борьба с распространением заразы в регионе идет по всем фронтам. Регулярно проводят дезинфекцию общественных пространств, а с экранов телевизоров то и дело напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты.

«Если вы зашли в помещение, здесь требование: в обязательном порядке надо маску надевать! Происходит скопление микроорганизмов при скученности народа, поэтому повышается риск инфицирования», - пояснила заместитель главного врача областного клинического центра спецвидов медицинской помощи Марина Шумилина.

На улице, по словам специалистов, можно обойтись без ватно-марлевой или текстильной повязки на лице, но только в том случае, если человек соблюдает социальную дистанцию в два метра. Также гражданам стоит не терять счет времени, которое быстро снижает эффективность всех этих средств.

«Если вы чихнули или образовался конденсат, то маска намокает и не защищает, не обладая такими барьерными свойствами, как сухая. Поэтому эпидемиологи рекомендуют смену маски не реже чем через два-четыре часа», - уточнила Марина Шумилина.

А вот без перчаток можно обойтись. После посещения магазина или по выходе из общественного транспорта достаточно продезинфицировать руки антисептическим раствором.