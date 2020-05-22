«Пятерочка» и Halls направят 10 млн рублей на оборудование для больниц

22.05.2020 | 16:58

Торговая сеть «Пятерочка» и бренд Halls запускают совместную акцию «Помогаем вместе!», в рамках которой 10 миллионов рублей будут направлены на закупку медицинского оборудования для российских больниц.

При покупке ментоловых леденцов Hаlls в магазинах «Пятерочка» в период с 20 мая по 20 июня часть средств будет переведена на счет благотворительного фонда поддержки и развития социальных программ «Социальный навигатор», который закупит необходимое медицинское оборудования и средства индивидуальной защиты для передачи их в больницы Новосибирска, Владимира, Великого Новгорода, Пензы и Пензенской области, Рязанской области, а также в медицинские учреждения Звенигорода и Видного Московской области.

«Для нас как для социально ответственного бизнеса важно поддерживать тех, кто в этом нуждается. «Пятерочка» уже делает многое для помощи различным группам населения, и теперь вместе с брендом Halls мы сможем сделать еще больше - обеспечить врачей и пациентов дополнительным и таким важным сейчас оборудованием и средствами защиты», - говорит директор департамента операционного и бренд-маркетинга торговой сети «Пятерочка» Татьяна Степанова.

«Одной из ценностей нашей компании является необходимость делать то, что правильно. И мы искренне уверены, что сегодня правильно поддерживать каждого, кто столкнулся с вирусом. Вот уже больше 120 лет миссия бренда Halls - помогать миру дышать лучше. Заряд ментола в каждой пачке - это бодрящий глоток воздуха и возможность сконцентрироваться на моментах, которые важны. Когда эпидемия вируса стала испытанием для всего мира, мы считаем своим долгом не оставаться в стороне», - прокомментировала глава категории «Жевательная резинка и леденцы» ООО «Мон’дэлис Русь» Илона Шеренас.