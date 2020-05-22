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Общество

Пензенцев обучат тому, как получить денежные выплаты на ребенка

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Жители Пензенской области, желающие зарегистрироваться на едином или региональном портале госуслуг и узнать механизмы оформления документов на различные пособия, могут посмотреть специальные обучающие видеоролики.

Материалы размещены на сайтах регионального правительства, минтруда, органов социальной защиты населения муниципальных образований области.

Пензенцам, столкнувшимся с трудностями и вопросами, можно посмотреть информацию и узнать об алгоритме предоставления не только ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет, но и других пособий, а также о том, как встать на учет в органы соцзащиты.

«Кроме того, телефоны горячей линии указаны на сайтах администраций муниципальных районов и городских округов региона, органов социальной защиты населения и в социальных сетях», - добавили в пресс-службе регионального правительства.

20 мая в области начался прием заявлений на ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет. О ней в конце марта объявил президент России Владимир Путин.

Электронное заявление можно подать на портале госуслуг, все остальные документы соберут органы социальной защиты населения.

Размер пособия составит 50% регионального прожиточного минимума (9 544 рубля) и будет выплачиваться на каждого ребенка соответствующего возраста. В Пензенской области это 4 908,5 рубля в месяц.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Обучение платное?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенцам, столкнувшимся с трудностями
А какие могут быть трудности?

Гость||

Если у граждан возникают трудности, то это значит что интерфейс этих сайтов не понятен интуитивно. Процесс оформления на сайте не должен вызывать вопросов и не должно быть мест для совершения ошибки.

Гость||

По окончании диплом о высшем выдадут...

Гость||

В Правительстве Пензенской области 9 зампредов и один другого краше.

У Семенова – серьезные проблемы из-за разваливающихся домов в Сурске и мкр Заря.

У Кувайцева – сын повздорил с капитаном полиции.

У Беспалова – мутная история с передачей в нетрезвом виде управления автомобилем другому лицу также находящемуся в нетрезвом виде.

У Савина – поначалу оправдан по уголовному дело, но теперь его дело снова вернули в суд. Причем дело будет рассматривать суд в соседнем регионе – не наездишься, а работать когда?

Теперь для кучи еще и Бурлаков – это уже пятый, пять из девяти, типа «контрольный пакет». «Контрольный пакет» зампредов с историями и со статьями различной степени тяжести.

Да, чуть не забыл - в качестве довеска – министр здравоохранения Стрючков, которого сейчас судят за изнасилование.

Напомню – в Пензенской области в сентябре губернаторские выборы, осталось всего ничего.

А губернатор, так уповающий на второй срок, стремительно теряет «контрольный пакет» в своем правительстве….

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