Пензенцев обучат тому, как получить денежные выплаты на ребенка

22.05.2020 | 14:06

Жители Пензенской области, желающие зарегистрироваться на едином или региональном портале госуслуг и узнать механизмы оформления документов на различные пособия, могут посмотреть специальные обучающие видеоролики.

Материалы размещены на сайтах регионального правительства, минтруда, органов социальной защиты населения муниципальных образований области.

Пензенцам, столкнувшимся с трудностями и вопросами, можно посмотреть информацию и узнать об алгоритме предоставления не только ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет, но и других пособий, а также о том, как встать на учет в органы соцзащиты.

«Кроме того, телефоны горячей линии указаны на сайтах администраций муниципальных районов и городских округов региона, органов социальной защиты населения и в социальных сетях», - добавили в пресс-службе регионального правительства.

20 мая в области начался прием заявлений на ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет. О ней в конце марта объявил президент России Владимир Путин.

Электронное заявление можно подать на портале госуслуг, все остальные документы соберут органы социальной защиты населения.

Размер пособия составит 50% регионального прожиточного минимума (9 544 рубля) и будет выплачиваться на каждого ребенка соответствующего возраста. В Пензенской области это 4 908,5 рубля в месяц.