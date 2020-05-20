Начат прием заявлений на выплату на детей от 3 до 7 лет

20.05.2020 | 17:30

В среду, 20 мая, в Пензенской области начался прием заявлений на ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет. О ней в конце марта объявил Президент России Владимир Путин.

С 20 мая можно подать электронное заявление на портале госуслуг, все остальные документы соберут органы социальной защиты населения.

Размер пособия составит 50% регионального прожиточного минимума (9 544 рубля) и будет выплачиваться на каждого ребенка соответствующего возраста. В Пензенской области это 4 908,5 рубля в месяц.

Право на получение выплаты имеют родители детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Так, если в семье на 1 января 2020 года был ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, семья после оформления выплат в июне получит средства за первые 6 месяцев. А если 3 года исполнилось в 2020-м, семья получит доплату за период с момента достижения этого возраста до даты назначения выплаты.

«Уже сегодня гражданин может заполнить форму в электронном виде. На сайте gosuslugi.ru достаточно найти раздел «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», воспользовавшись строкой поиска, находящейся в шапке сайта. Нужно указать сведения, отсутствующие в учетной записи на портале: информацию о составе семьи, о дополнительных доходах с декабря 2018 года по ноябрь 2019-го до вычета налогов, адрес и способ получения выплаты», - пояснили в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Далее органы соцзащиты через информационные системы соберут дополнительные сведения о семье, например, подтверждение о рождении ребенка, информацию о доходах и имуществе, отсутствие фактов лишения и ограничения родительских прав. При назначении новой выплаты не будут учитываться сведения о трудовом доходе семьи за предыдущий год.

Жители области, не имеющие возможности воспользоваться интернетом, могут подать заявление традиционным способом - через МФЦ или органы социальной защиты.

Выплата начнется с 1 июня, а начисление производится с 1 января, то есть за этот период, с учетом текущего пособия за июнь, семья получит 29,5 тыс. рублей на каждого ребенка. Далее выплата будет предоставляться ежемесячно, пояснили в региональном минтруде.