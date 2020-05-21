В Пензе предприниматели самовольно возобновили деятельность

21.05.2020 | 18:12

В одном из крупных торговых центров Пензы в микрорайоне Арбеково предприниматели самовольно решили возобновить деятельность. Огромный отдел распахнул свои двери посетителям, несмотря на действующие в регионе ограничения.

Одежда и обувь, сумки и чемоданы, очки и игрушки - ассортимент богат, но торговать такой продукцией пока запрещено. У кассы сразу скопился народ, при этом многие пренебрегли своим и чужим здоровьем.

«Налицо несоблюдение социальной дистанции, продажа товаров, которые не входят в тот перечень, который определен руководящими документами. Соответственно, работа данного объекта осуществлялась с нарушениями», - сообщил заместитель начальника Управления по делам ГОЧС г. Пензы Александр Дерябин.

Торговый зал оперативно закрыли, а предприниматели на первый раз отделались предупреждением.

Проверка коснулась и пензенских заведений общепита. В некоторые кафе, как оказалось, можно достучаться.

«У нас сок, лимонад, минералка, пельмешки, солянка, бутербродики, котлетки - все навынос», - пояснила женщина.

Такие обходы комиссии по проверке соблюдения режима повышенной готовности проводятся на постоянной основе и будут продолжены.

«Наши рейды в основном заключаются в том, что мы ездим по предприятиям, деятельность которых временно приостановлена/запрещена и которые нарушают постановление губернатора Пензенской области о введении режима повышенной готовности», - сообщила начальник отдела управления администрации г. Пензы Олеся Позднякова.

Режим продлится как минимум до 31 мая.