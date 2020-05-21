Сетевое издание|18+|Четверг|21 мая 2020|19:06
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Общество

В Пензе предприниматели самовольно возобновили деятельность

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В одном из крупных торговых центров Пензы в микрорайоне Арбеково предприниматели самовольно решили возобновить деятельность. Огромный отдел распахнул свои двери посетителям, несмотря на действующие в регионе ограничения.

Одежда и обувь, сумки и чемоданы, очки и игрушки - ассортимент богат, но торговать такой продукцией пока запрещено. У кассы сразу скопился народ, при этом многие пренебрегли своим и чужим здоровьем.

«Налицо несоблюдение социальной дистанции, продажа товаров, которые не входят в тот перечень, который определен руководящими документами. Соответственно, работа данного объекта осуществлялась с нарушениями», - сообщил заместитель начальника Управления по делам ГОЧС г. Пензы Александр Дерябин.

Торговый зал оперативно закрыли, а предприниматели на первый раз отделались предупреждением.

Проверка коснулась и пензенских заведений общепита. В некоторые кафе, как оказалось, можно достучаться.

«У нас сок, лимонад, минералка, пельмешки, солянка, бутербродики, котлетки - все навынос», - пояснила женщина.

Такие обходы комиссии по проверке соблюдения режима повышенной готовности проводятся на постоянной основе и будут продолжены.

«Наши рейды в основном заключаются в том, что мы ездим по предприятиям, деятельность которых временно приостановлена/запрещена и которые нарушают постановление губернатора Пензенской области о введении режима повышенной готовности», - сообщила начальник отдела управления администрации г. Пензы Олеся Позднякова.

Режим продлится как минимум до 31 мая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Пожурили? А штраф как юрлицам???

Гость||

Почему не завели уголовное дело? За время работы могли куча народу заразиться, кто будет отвечать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

а предприниматели на первый раз отделались предупреждением.
Какое предупреждение? Это не случайность, это умышленное нарушение, им главное начать получать прибыль, наплевав на здоровье людей.

Гость||

Открылись... Отделались...Закрылись... На всё воля БОЖИЯ...

Гость||

пока будут грозить пальцем там, где надо бить по кошельку, город будет заражаться

Гость||

А что там были выявлены больные коронавирусом?

У нас корону надо опасаться хроникам и ожиревшим.

Гость||

А вы в магнит, пятёрочку, караван ходите? И вы, утверждаете что там есть социальная дистанция? Не смешите. В обувной и одежду пожилые люди не пойдут а вот в продуктовые толпой ходят.

Гость||

В каждом магазине очереди есть. Будь то строительный или любой другой

Гость||

Гость писал(a):

город будет заражаться
и что быстрее заболеем быстрее выздоровим опасаться нужно хроникам и ожиревшим.

Гость||

В ТЦ слава такой же отдел работает на нулевом этаже

Гость||

в леруа мерлен не протолкнутся.маски в продаже на кассе

,а не на лицах

Гость||

вы чо истерите в каком нибудь магазе обнаружили больных ?

Сидите дома кто боится этого коронавируса.

Гость||

Работает ТЦ Ассорти Ново-Казанская 4

Гость||

Напротив Ашана в спутнике где магазин лист тоже работают одежда обувь

Гость||

Очень либерально чиновники относятся к нарушителям, отсюда такие и показатели в Пензе

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Имя: Гость
Комментарий:

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