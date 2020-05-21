Общество

Для пензенских семей продлили срок использования соцвыплаты

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Для жителей Пензенской области, получивших поддержку по госпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей», продлили срок использования выплаты на улучшение жилищных условий.

Соответствующее решение приняли на федеральном уровне в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ранее семья, которой было выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты, должна была в течение месяца предъявить документ в банк и далее в течение семи месяцев найти и купить объект недвижимости.

Теперь срок продлили до трех и девяти месяцев соответственно.

«Нововведение касается тех свидетельств, которые были выданы в период с 1 февраля 2020 года до 26 апреля 2020 года - дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации № 589», - подчеркнули в пресс-службе регионального кабмина.

В 2020 году право на социальную выплату предоставили 154 молодым семьям из Пензенской области. Общая сумма поддержки - 111,2 млн рублей. 40 семей уже воспользовались деньгами и улучшили свои жилищные условия.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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