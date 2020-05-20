Общество

В Пензе у травматологов было меньше работы в профессиональный праздник

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«Поскользнулся, потерял сознание, очнулся - гипс. Все!» - фраза Семена Семеныча из кинокомедии «Бриллиантовая рука» давно ушла в народ и стала одной из самых употребляемых при посещении травматологов - врачей, которые 20 мая отмечают свой профессиональный праздник.

В период самоизоляции граждан работы у специалистов немного уменьшилось. Закрыты спортивные объекты, отменены занятия в школах и вузах, люди преклонного возраста в большинстве своем сидят дома. В основном коридоры больниц переполнены в зимний период, когда на улицах скользко. По традиции число пациентов увеличивается в новогодние праздники.

«Много замерзших участков на проезжей части дороги, на тротуаре, и люди падают. Алкогольное опьянение приводит к тому, что люди теряют бдительность. Падение - и ломаются ноги и руки», - объяснил заведующий отделением травматологии больницы № 6 г. Пензы Владимир Миронов.

Задача врачей - в короткие сроки вернуться пострадавших к привычному образу жизни. Травматология - одно из древнейших направлений в медицине. С давних времен лекари ставили на ноги воинов, получивших ранения в сражениях.

Археологи до сих пор находят инструменты, с помощью которых предки сращивали кости. Так, например, в IX веке для фиксации переломов использовали раствор глины, муки и яичного белка. Лишь в XIX столетии начали применять алебастр.

Возвращаясь к кинематографу (теперь - к голливудскому), журналисты 11 канала вспомнили интересный факт: известный американский каскадер Роберт Крейг Книвел попал в Книгу рекордов Гиннесса из-за количества травм - у него было больше 400 переломов.

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