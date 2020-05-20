В Пензе провели экзамен на право управления водным транспортом

20.05.2020 | 19:24

«Обеспечить безопасность прибывающих соискателей на право управления маломерными судами в ходе проведения экзаменов», - объяснил задачу главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС РФ по Пензенской области Сергей Петрунин.

Инструктаж проходили не только те, кто явился сдавать экзамены на права, но и инспекторы центра ГИМС - у них началась приемная пора. Желающие могут получить удостоверение для управления водным транспортом (катер, гидроцикл). В первый день таковых оказалось всего три человека.

Сначала сдавали теорию.

«Всего 30 вопросов, они обновляются в связи с изменением нормативно-правовой базы. Каждый год мы это отслеживаем, меняем», - сообщил старший государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС ГУ МЧС РФ по Пензенской области Дмитрий Шибаев.

Сразу на две категории - катер и гидроцикл - пытался сдать экзамен Сергей. Водный транспорт у него имеется, теперь пора и права получить.

«Готовились, читали, учили в интернете и в печатных изданиях. Сложно, но достаточно доступно», - рассказал он.

В одном билете можно допустить не более двух ошибок, иначе экзаменуемый сходит с дистанции и отправляется домой заново учить правила.

Кто справился с вопросами, приступает к практике. На Суре уже подготовлена водная трасса.

«Задаем вопросы: какой знак, что он обозначает. Например, белый знак с двумя черными полосами - это судовой ход. По нему движутся большие суда, на нем маломерным судам находиться запрещено, его можно пересекать только перпендикулярно», - пояснил государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС ГУ МЧС РФ по области Вячеслав Пантюшкин.

На территории области зарегистрировано около 2 000 маломерных судов. Чтобы встать у штурвала, нужно удостоверение государственного образца. Сдать экзамены на права можно до окончания сезона навигации.