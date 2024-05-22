В Пензе не штрафуют безбилетников в автобусах и троллейбусах

22.05.2024 | 12:43

В Пензе не штрафуют за безбилетный проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», отвечая на запрос редакции PenzaInform.ru.

Дело в том, что штраф за безбилетный проезд не установлен ни действующим законодательством РФ, ни Кодексом Пензенской области об административных правонарушениях.

«Контроль оплаты проезда на линии осуществляют ответственные сотрудники предприятий-перевозчиков. При выявлении безбилетного пассажира контролеры потребуют оплатить проезд или покинуть транспортное средство», - говорится в документе, подписанном директором ГКУ Ларисой Панковой.

До 2012 года штраф в Кодексе Пензенской области об административных правонарушениях был предусмотрен: за безбилетный проезд в троллейбусе, маршрутном такси, автобусе городского и пригородного сообщения, а также провоз детей или багажа без билета надо было отдать 100 рублей.

В июне 2012-го губернатор Василий Бочкарев подписал закон о признании этих положений кодекса утратившими силу.