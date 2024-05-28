Пензенцы смогут пожаловаться на транспорт в диспетчерскую службу

28.05.2024 | 13:36

Во вторник, 28 мая, начала работать единая диспетчерская служба пассажирского транспорта Пензенской городской агломерации (ЕДСПТ). Она позволит пассажирам оперативно получить информацию о работе автобусов, троллейбусов и маршрутных такси.

Для этого действует многоканальный бесплатный номер 8 (800) 222-95-18. Операторы кол-центра работают ежедневно с 7:00 до 19:00, однако служба функционирует круглосуточно посредством режима записи.

«Операторы готовы отвечать на вопросы граждан, а также принимать обращения через различные каналы связи, включая социальные сети», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Чтобы пензенцы могли узнать, когда придет нужный им транспорт, на остановках разместят трафареты с QR-кодами. При сканировании появится информация об организации движения транспорта и прогноз прибытия.

Первый трафарет появился на остановке «Автодорожный колледж» на проспекте Победы. По словам руководителя единой диспетчерской службы Василия Холоднова, до конца этой недели они появятся на конечных в Дальнем Арбекове и в районе аэропорта, а в течение июня их установят на 50 значимых остановках Пензы.