Сетевое издание|18+|Вторник|28 мая 2024|15:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Пензенцы смогут пожаловаться на транспорт в диспетчерскую службу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 28 мая, начала работать единая диспетчерская служба пассажирского транспорта Пензенской городской агломерации (ЕДСПТ). Она позволит пассажирам оперативно получить информацию о работе автобусов, троллейбусов и маршрутных такси.

Для этого действует многоканальный бесплатный номер 8 (800) 222-95-18. Операторы кол-центра работают ежедневно с 7:00 до 19:00, однако служба функционирует круглосуточно посредством режима записи.

«Операторы готовы отвечать на вопросы граждан, а также принимать обращения через различные каналы связи, включая социальные сети», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Чтобы пензенцы могли узнать, когда придет нужный им транспорт, на остановках разместят трафареты с QR-кодами. При сканировании появится информация об организации движения транспорта и прогноз прибытия.

Первый трафарет появился на остановке «Автодорожный колледж» на проспекте Победы. По словам руководителя единой диспетчерской службы Василия Холоднова, до конца этой недели они появятся на конечных в Дальнем Арбекове и в районе аэропорта, а в течение июня их установят на 50 значимых остановках Пензы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте