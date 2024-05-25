Пензячка рассказала, как водители объезжают разрытие на Калинина

25.05.2024 | 14:13

В субботу, 25 мая, в Пензе многих водителей озадачил вопрос, как объехать участок дороги на пересечении улицы Калинина с Красной Горкой.

Его закрыли для движения транспорта накануне вечером в связи с ремонтом теплотрассы. Ограничение будет действовать до 17:00 30-го числа.

Жительница города Анастасия С. рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ», каким образом приходится справляться с ситуацией.

«Я ехала из Кривозерья в сторону центра на маршрутке № 4. После «Фортуны» водитель повернул налево и выехал на улицу Богданова. Затем мы поехали вверх на Красную Горку и уже потом мимо ТЦ «Южный» вернулись на Калинина», - объяснила она.

На обратном пути микроавтобус двигался тем же путем. А вот автобус № 70, которому явно было бы тесно, пошел другим: налево, на Красную Горку, и далее - по улице Гоголя с возвратом на обычный маршрут.

Горожанка также предположила, что в эти дни на троллейбусный маршрут № 2 должны выходить исключительно новые машины с автономным ходом, не зависящие от контактной электросети. Но, по ее словам, троллейбусов на линии вообще не видно.