Общество

Коронавирус задержал реконструкцию центра «На Ленинградской» в Пензе

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Во вторник, 19 мая, министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова посетила бывший Дом офицеров, который реконструируется в центр культурного развития «На Ленинградской».

Сейчас объект готов почти на 85%. В зрительном зале монтируются декоративные элементы и светильники, а также сценическое оборудование. В здании устанавливаются стены из керамогранитной плитки и дверные блоки, идет покраска потолка в коридорах на третьем этаже.

Параллельно со строительно-монтажными работами закупается мебель, инвентарь, музыкальные инструменты.

В середине октября прошлого года объект посетил губернатор Иван Белозерцев. Он поручил ускорить процесс и постараться сдать центр культурного развития к майским праздникам. Однако из-за введения режима повышенной готовности для противодействия распространению коронавирусной инфекции завершить работы по реконструкции здания планируется в сентябре 2020 года.

«В центре культурного развития «На Ленинградской» планируют свою работу около 25 клубных формирований, любительских объединений по интересам, спортивных секций. В здании будут размещены зрительный зал на 450 посадочных мест, выставочные холл-зоны, просторный конференц-зал, помещения для занятий театра мод, залы хореографии и хорового пения, клуб любителей игры на гармони, детская киностудия, центр детского развития, театральная студия, тренажерный зал, репетиционные и вспомогательные помещения», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Гастарбайтеры разбежались,их сильно не хватает,а на местных так не по пилишь,им платить надо.

Гость||

а строительство цирка кто и что задерживает?

Motte (гость)||

да ладно! цирк всё строите? ну вы блин даёте.. :)

Бордюров штадт.

Гость||

Motte (гость) писал(a):

да ладно! цирк всё строите?
не поверишь все строим с 2013 годика.

Гость||

Гость писал(a):

а строительство цирка кто и что задерживает?
Цирк по контракту обязаны сдать 20.12.2020 г. и не позже,а далее должны быть применены штрафные санкции к подрядчику и меры к курирующим проект чиновникам за срыв сроков сдачи объекта

Гость||

Гость писал(a):

Цирк по контракту обязаны сдать 20.12.2020 г. и не позже,а далее должны быть применены штрафные санкции к подрядчику и меры к курирующим проект чиновникам за срыв сроков сдачи объекта ,т.е. Белозерцев должен сам себе сделать строгий выговор с занесением ,а потом подать в отставку.
Хотя не выйдет,ведь выборы же в сентябре. Ох не завидую новому губернатору,ему столько разгребать придётся, жуть.

Motte (гость)||

Гость писал(a):

,а потом подать в отставку.
и как честный человек - покончить?

Имя: Гость
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