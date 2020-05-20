Коронавирус задержал реконструкцию центра «На Ленинградской» в Пензе

20.05.2020 | 09:13

Во вторник, 19 мая, министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова посетила бывший Дом офицеров, который реконструируется в центр культурного развития «На Ленинградской».

Сейчас объект готов почти на 85%. В зрительном зале монтируются декоративные элементы и светильники, а также сценическое оборудование. В здании устанавливаются стены из керамогранитной плитки и дверные блоки, идет покраска потолка в коридорах на третьем этаже.

Параллельно со строительно-монтажными работами закупается мебель, инвентарь, музыкальные инструменты.

В середине октября прошлого года объект посетил губернатор Иван Белозерцев. Он поручил ускорить процесс и постараться сдать центр культурного развития к майским праздникам. Однако из-за введения режима повышенной готовности для противодействия распространению коронавирусной инфекции завершить работы по реконструкции здания планируется в сентябре 2020 года.

«В центре культурного развития «На Ленинградской» планируют свою работу около 25 клубных формирований, любительских объединений по интересам, спортивных секций. В здании будут размещены зрительный зал на 450 посадочных мест, выставочные холл-зоны, просторный конференц-зал, помещения для занятий театра мод, залы хореографии и хорового пения, клуб любителей игры на гармони, детская киностудия, центр детского развития, театральная студия, тренажерный зал, репетиционные и вспомогательные помещения», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.