Губернатор о выплатах медикам: Ответы на вопросы направляются мгновенно

20.05.2020 | 09:21

Во вторник, 19 мая, на совещании в режиме видео-конференц-связи под председательством Президента РФ Владимира Путина губернатор Иван Белозерцев отчитался о выплатах, положенных медикам за работу с коронавирусными больными.

По его словам, деньги перечислены без нарушений и практически сразу в полном объеме.

«Мы с задачей справились. Обращения от граждан по этой теме есть, но они единичны, ответы заявителям с пояснениями ситуации направляются мгновенно», - заявил Иван Белозерцев.

По сообщению «Ленты.ру», 15 мая Владимир Путин отчитал власти и руководителей медицинских учреждений и призвал назначать выплаты не за «какие-то часы и минуты», а по факту работы.

18 мая и. о. министра здравоохранения региона Оксана Чижова подчеркнула, что минздрав не допускал ошибок.

«Мы практически все сделали правильно с самого начала. Мы не считали часы и минуты, то есть у нас выплата производилась с того дня, как больница начала работать с ковидными больными», - пояснила Чижова.

После внесения изменений в постановление, когда из документа убрали формулировку «за фактически отработанное время», 17 мая небольшой группе медиков доначислили выплаты. Речь идет о сумме в 5 млн рублей.

В тот же день сотрудники регионального следственного управления СК России начали принимать сообщения от медиков, которым полностью или частично не сделали надбавки.