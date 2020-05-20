Общество

Губернатор о выплатах медикам: Ответы на вопросы направляются мгновенно

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Во вторник, 19 мая, на совещании в режиме видео-конференц-связи под председательством Президента РФ Владимира Путина губернатор Иван Белозерцев отчитался о выплатах, положенных медикам за работу с коронавирусными больными.

По его словам, деньги перечислены без нарушений и практически сразу в полном объеме.

«Мы с задачей справились. Обращения от граждан по этой теме есть, но они единичны, ответы заявителям с пояснениями ситуации направляются мгновенно», - заявил Иван Белозерцев.

По сообщению «Ленты.ру», 15 мая Владимир Путин отчитал власти и руководителей медицинских учреждений и призвал назначать выплаты не за «какие-то часы и минуты», а по факту работы.

18 мая и. о. министра здравоохранения региона Оксана Чижова подчеркнула, что минздрав не допускал ошибок.

«Мы практически все сделали правильно с самого начала. Мы не считали часы и минуты, то есть у нас выплата производилась с того дня, как больница начала работать с ковидными больными», - пояснила Чижова.

После внесения изменений в постановление, когда из документа убрали формулировку «за фактически отработанное время», 17 мая небольшой группе медиков доначислили выплаты. Речь идет о сумме в 5 млн рублей.

В тот же день сотрудники регионального следственного управления СК России начали принимать сообщения от медиков, которым полностью или частично не сделали надбавки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

А как же памятник медикам?

Гость||

Хорошо если это правда

Гость||

penzainform.ru писал(a):

18 мая и. о. министра здравоохранения региона Оксана Чижова подчеркнула, что минздрав не допускал ошибок.
Да вас всех за реформу здравоохранения надо на пожизненное вместе с семьями,что бы нанесённый ущерб отрабатывали.

Гость||

Себе начисли, поди, премии огроменные, за то что якобы правильно всё сделали, хапуги

Гость||

Гость писал(a):

А как же памятник медикам?
памятник должен быть не меньше,чем родина-мать,поставить на западной,над городом

Имя: Гость
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