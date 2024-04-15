Пензенским пенсионерам стали увеличивать доплату за правнуков

15.04.2024 | 09:50

В Пензенской области с 2024 года прабабушки могут получать увеличенную доплату к пенсии за находящихся на их иждивении правнуков.

В региональном отделении Социального фонда России напомнили, что фиксированная сумма, которую начисляют к страховой пенсии по старости или инвалидности (8 134,9 рублей), вырастет на треть (на 2 711,6 рублей).

«Оформить доплату могут пенсионеры, на иждивении которых находятся не имеющие трудоспособных родителей правнуки в возрасте до 18 лет включительно либо до 23 лет, если они обучаются очно, а также старше 23 лет, если они являются инвалидами с детства», - пояснили специалисты.

Получать увеличенную сумму можно не более чем на троих правнуков.

«Для перерасчета необходимо подать заявление в любую клиентскую службу Социального фонда, МФЦ или через портал госуслуг и приложить документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельства о рождении, о браке и т. д.), факт нахождения правнуков на иждивении (сведения о доходах опекуна и ребенка в большинстве случаев запрашиваются специалистами отделения самостоятельно)», - добавили в фонде.

Если право на доплату подтвердится, перерасчет произведут с месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

Раньше такая мера поддержки распространялась только на родителей, бабушек или дедушек нетрудоспособных детей.