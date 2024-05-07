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Общество

В Пензе пустят автобусные рейсы до Восточного кладбища

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В Пензе в дни православных праздников организуют автобусные рейсы от железнодорожного вокзала до Восточного кладбища.

Об этом во вторник, 7 мая, сообщили в управлении транспорта и связи города.

12 мая намерены задействовать до 4 машин. Они будут возить пензенцев с 7:00 до 13:00. 14-го числа в рейс выйдут до 8 автобусов. Режим работы - с 6:30 до 14:00.

«Стоимость проезда - 27 рублей», - добавили в управлении.

Дополнительные автобусы по маршруту Пенза-I - Восточное кладбище пускают каждый год на Красную горку и Радоницу. Так, в 2023-м машины ходили каждые 15 минут. Билет так же стоил 27 рублей.

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Источник — фото управления транспорта и связи города
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