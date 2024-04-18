Перед 9 Мая мошенники нацелились на ветеранов

18.04.2024 | 08:51

В преддверии Дня Победы интернет-мошенники начали создавать фишинговые сайты для обмана ветеранов. Об этом сообщили в Роскачестве.

Специалисты компании F.A.C.C.T., занимающейся кибербезопасностью, выяснили, что в новой схеме аферисты использовали для поддельных сайтов логотип Роскачества и оформление портала умного покупателя. Ветеранам и членам их семей обещают единоразовую денежную компенсацию от 50 000 до 300 000 рублей. Однако для того, чтобы попасть в «единый реестр» имеющих право на выплату, нужно оплатить юридические услуги по сопровождению.

Затем пользователь переходит на сайт, где требуется ввести платежные реквизиты, и переводит мошенникам деньги.

Руководитель Центра цифровой безопасности Роскачества Сергей Кузьменко отметил, что сайты, которые мимикрируют под другие, не новы: их мошенники используют к праздникам, памятным датам, распродажам и акциям. Причем злоумышленники применяют ресурсы, которым доверяют пользователи.

Сергей Кузьменко посоветовал проверять любую информацию, размещенную на подобных сайтах, на официальных ресурсах и в соответствующих учреждениях. Тем более нельзя вводить данные банковских карт.