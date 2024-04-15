Названы категории россиян, которым повысят пенсии с 1 мая

15.04.2024 | 19:08

С 1 мая сразу несколько категорий пенсионеров могут рассчитывать на увеличение выплат.

Так, станут получать больше пожилые люди, которым в апреле исполнилось 80 лет. Им будет назначена доплата в размере 100% фиксированной части страховой пенсии по старости - это 8 134 рубля 88 копеек.

Повышенную на ту же сумму пенсию выдадут и получившим I группу инвалидности.

В обоих случаях увеличение произойдет автоматически, никуда обращаться не нужно.

«Удваивают фиксированную выплату только по одному из этих двух оснований, то есть если пенсию повысили, например, когда человек получил первую группу инвалидности, то второй раз, при достижении им 80 лет, ее увеличивать не будут», - напоминает «Парламентская газета».

А вот чтобы пожилой человек получил доплату к пенсии за нетрудоспособного родственника на иждивении (это дети, внуки, братья и сестры до 18 лет, при очном обучении - до 23), необходимо подать заявление в Социальный фонд России. За одного близкого на попечении начислят сверху треть фиксированной выплаты.

Повысят пенсию также тем, кто работал после ее назначения, а теперь решил уйти на отдых. Соцфонд произведет перерасчет автоматически. Это может занять время, но деньги не пропадут: их начислят, когда все переоформят.