Общество

В Пензе депутат раскритиковал землекопов, не заботящихся о порядке

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Во вторник, 19 мая, на заседании комиссии Пензенской городской думы депутат Алексей Шуварин раскритиковал действия управления ЖКХ по контролю за восстановлением покрытия дорог после земляных работ.

В качестве отрицательного примера он привел участок на пересечении улиц Максима Горького и Урицкого, а еще Кузнецкую улицу, где застройщик вскрыл асфальт при подведении коммуникаций к своему дому, да так все и оставил.

«И таких примеров можно привести десятки», - заявил Алексей Шуварин.

Он предложил признать деятельность управления ЖКХ в этой части в 2019 году неудовлетворительной.

«Надо разочек признать, чтобы в 2020 году шевелились», - заключил депутат.

Между тем еще месяц назад, 17 апреля, директор департамента ЖКХ Максим Иванкин пообещал заместителю мэра Виталию Макарову, что ресурсники до 9 мая восстановят дорожное покрытие, устранят просадки и разрушения, обновят дорожную разметку.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В качестве отрицательного примера он привел Кузнецкую улицу, где застройщик вскрыл асфальт при подведении коммуникаций к своему дому, да так все и оставил.
Там тёща живет?

Гость||

Записной балабол! Вместо того, чтобы языком молоть-пошел бы показал землекопам, как надо работать!

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