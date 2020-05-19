В Пензе депутат раскритиковал землекопов, не заботящихся о порядке

19.05.2020 | 17:19

Во вторник, 19 мая, на заседании комиссии Пензенской городской думы депутат Алексей Шуварин раскритиковал действия управления ЖКХ по контролю за восстановлением покрытия дорог после земляных работ.

В качестве отрицательного примера он привел участок на пересечении улиц Максима Горького и Урицкого, а еще Кузнецкую улицу, где застройщик вскрыл асфальт при подведении коммуникаций к своему дому, да так все и оставил.

«И таких примеров можно привести десятки», - заявил Алексей Шуварин.

Он предложил признать деятельность управления ЖКХ в этой части в 2019 году неудовлетворительной.

«Надо разочек признать, чтобы в 2020 году шевелились», - заключил депутат.

Между тем еще месяц назад, 17 апреля, директор департамента ЖКХ Максим Иванкин пообещал заместителю мэра Виталию Макарову, что ресурсники до 9 мая восстановят дорожное покрытие, устранят просадки и разрушения, обновят дорожную разметку.