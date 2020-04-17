Ямы после ремонтных работ на улицах Пензы ликвидируют к 9 мая

17.04.2020 | 09:56

После аварийных работ, которые зимой проводили в Пензе ресурсоснабжающие организации, город остался перекопанным. Ситуацию с восстановлением участков в четверг, 16 апреля, обсудили заместитель мэра Виталий Макаров и директор департамента ЖКХ Максим Иванкин.

Так, ямы можно увидеть на улицах Калинина, Богданова, Красной, Суворова, Сухумской, Свердлова, Чкалова, Титова, Куйбышева и других. Около 50 раскопов находятся на проезжей части дорог.

Наибольшее количество разрытий предстоит восстановить предприятиям «Горводоканал», «Теплоснабжение г. Пензы», «Пензенская горэлектросеть». Ряд объектов находится в ведении других организаций.

Как пояснил Максим Иванкин, ресурсники должны до 9 мая восстановить дорожное покрытие, устранить просадки и разрушения, обновить дорожную разметку.

В свою очередь, Виталий Макаров поставил задачу контролировать сроки и качество восстановительных работ и применять штрафные санкции в случае нарушения обязательств.

«Также Виталий Макаров обратил внимание на необходимость отслеживать и привлекать к ответственности компании, которые проводят земляные работы без оформления соответствующего разрешения», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.