8 сентября пензенцам предстоит выбрать депутатов гордумы

15.05.2024 | 12:02

8 сентября 2024 года, в единый день голосования, в 83 регионах России пройдет почти 4 000 избирательных кампаний всех уровней и референдумов. В Пензе в этот день будут голосовать за депутатов, которые войдут в новый состав городской думы восьмого созыва.

В последний раз аналогичная процедура проводилась в сентябре 2019-го. Выборы организовывались по смешанной системе: замещалось 35 мандатов - 10 по партийным спискам и 25 по одномандатным округам.

В целом депутатский корпус тогда обновился примерно наполовину. По партийным спискам наибольшее число голосов получила «Единая Россия», далее шли КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и Партия пенсионеров. Остальные партии (это РЭП «Зеленые», «За справедливость!», «Патриоты России» и «Родина») не смогли преодолеть 5-процентный барьер.

Примечательно, что Партия пенсионеров, которая считается «непарламентской», впервые набрала необходимое количество голосов, чтобы ее представитель вошел в состав городской думы.

Что касается одномандатных округов, то из 25 мандатов 15 получили представители «Единой России», 9 - КПРФ, 1 - самовыдвиженец Жиганша Туктаров.

По информации ЦИК РФ, в этом году в целом будет замещено более 35 тысяч мандатов, в выборах смогут поучаствовать свыше 55 миллионов избирателей.