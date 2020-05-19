Общество

Среди новых зараженных коронавирусом жителей региона трое детей

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В оперативном штабе Пензенской области прокомментировали информацию о новых зараженных в регионе. За минувшие сутки подтвердилось сразу 73 случая - это рекордное число. Общее количество заболевших за все время пандемии - 1 245.

Среди последних зараженных - трое детей 4, 5 и 8 лет. Остальным заболевшим от 17 до 90 лет.

«Находятся под наблюдением 4 466 человек, сняты с наблюдения 8 982. В вирусологической лаборатории обследовано 26 345 человек (27 253 исследования), в лабораториях лечебной сети - 31 238 человек (33 336)», - уточнили в оперштабе.

Общее число выздоровевших составило 861, умерших - 12.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Вообще не удивляет что дети заражаются. С утра до ночи на детской площадке аншлаги наблюдаю.

Гость||

Дети заражаются от своих родственников, они же не могут жить отдельно.

Гость||

Зато кричат мамочки: откройте садики. И как в былые времена, сопливых бросят на пороге и бежать.

Имя: Гость
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