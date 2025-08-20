В Пензе до конца месяца частично перекрыли улицу Байдукова

20.08.2025 | 10:29

В Пензе частично перекрыли дорогу на пересечении улицы Байдукова и проезда Байдукова (Заводской район), сообщили в среду, 20 августа, в администрации города.

Ограничение связано с ремонтом питающего кабеля АО «Радиозавод». Участок дороги закрыт для движения до 31 августа.

Водителям следует принимать во внимание данную информацию и выстраивать маршрут с ее учетом.

Ранее стало известно, что 23 августа с 8:00 до 20:00 будет перекрыт участок улицы Володарского от Кураева до Максима Горького. В это время там проведут работы на сетях инженерной инфраструктуры.

До 22 августа автомобилисты не смогут воспользоваться участком дороги в Первомайском переулке. Недоступен отрезок от улицы Водопьянова до 2-го проезда Свердлова.