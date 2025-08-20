В Пензенской области вырос спрос на свадебные услуги

20.08.2025 | 10:30

Жители Пензенской области начали заранее готовиться к свадебному сезону. Тенденцию выявило совместное исследование ВТБ и МегаФона на основе обезличенных данных их клиентов.

В этом году интерес к интернет-ресурсам об организации важного в жизни праздника, а также к порталам с портфолио свадебных специалистов увеличился в регионе на 30% в сравнении с первой половиной 2024-го. Рост показателей фиксируют уже с января. В то же время заметно увеличивается число оплат на необходимые для свадьбы услуги и товары.

Как показывает big data оператора, в прошлом году всплеск трафика на профильных сайтах наблюдался только в мае. В этом же более высокие цифры отмечают с января и сохраняются они по август. Будущие невесты и женихи региона чаще всего ищут полезную информацию в будни - со вторника по четверг. Вероятно, чтобы в выходные встретиться с нужными специалистами и приобрести необходимые товары.

Сразу с начала года растет и количество платежей за свадебные услуги. Так, по данным банка, в салонах красоты в Пензенской области в период с января по июль 2025-го совершено 48 тысяч оплат на общую сумму 57 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакций увеличилось на 62%, а сумма трат - на 77%. Средний чек вырос на 10% по сравнению с 2024-м и составил 1 185 рублей.

В цветочных салонах за тот же период жители региона провели 38 тысяч операций на общую сумму 55 млн рублей. По количеству платежей это вполовину больше, чем за аналогичный срок в 2024-м, а по объему трат - на 77%. Размер среднего чека составил 1 458 рублей, что на 15% превышает прошлогодний показатель.

В ювелирных салонах области клиенты банка в Пензенской области потратили 67 млн рублей, а количество оплат почти достигло 6 тысяч. Это на 26% превышает количество покупок годом ранее и на 38% больше по сумме трат. Средний чек при этом составил 11,7 тысячи рублей - на 10% выше, чем в 2024-м.