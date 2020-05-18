В Пензе полицейские каждый день проверяют людей на карантине

18.05.2020 | 18:12

Доверяй, но проверяй - этому правилу следуют сотрудники полиции. В их задачу входит контролировать соблюдение гражданами карантина. На месте люди или нет, инспекторы должны уточнять ежедневно. С изолированными разговаривают через домофон, просят подтвердить личность.

В четырех стенах находятся люди, которые контактировали с заболевшими коронавирусом. Карантин теперь вводят в отдельных квартирах, а не в целых подъездах, как было раньше. Под наблюдением полиции более ста адресов в Пензе.

Жителей одной из многоэтажек полицейские контролируют уже 45 суток - столько там продолжаются карантинные меры. Причина в том, что выявляются все новые заразившиеся COVID-19. Следят и за жителями частного сектора.

«Если бабушка отсутствует, то регистрируем, материал в дежурную часть - и проводим проверку. Потому что бабушку, может, в больницу забрали», - отметил командир роты патрульно-постовой службы УМВД России по г. Пензе Владимир Ларин.

«За период проверки сотрудниками полиции выявлено 14 нарушений, по всем фактам лица были привлечены к административной ответственности. Штраф по статье от 1 000 до 30 000», - пояснил заместитель начальника полиции УМВД России по г. Пензе Андрей Гаврюшин.