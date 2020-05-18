Областная больница обнародовала данные о числе тяжелых пациентов

18.05.2020 | 13:04

В Пензенской областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко рассказали об эпидситуации в медицинском учреждении по состоянию на 18 мая.

«В настоящее время в условиях инфекционного госпиталя на лечении находятся 755 пациентов. В реанимации - 62, на аппарате ИВЛ - 49, на «кислороде» - 191 человек. Наши врачи и медицинские сестры мужественно, в тяжелейших условиях работы в спецзащите, борются за жизнь и здоровье каждого пациента», - сообщается на странице учреждения в Instagram.

Медики предложили своим подписчикам поддержать коллег лайками, пожелать им всем крепкого здоровья, а болеющим - исцеления.

«Берегите себя и близких! Сохраняйте дистанцию и избегайте контактов с посторонними людьми! Будьте здоровы!» - говорится в сообщении.

Что касается коронавирусных больных, то, по данным на 18 мая, в Пензенской области опасной инфекцией заразились в общей сложности 1 172 человека. За последние сутки диагноз подтвердился у 71 пациента.