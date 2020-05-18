Сетевое издание|18+|Понедельник|18 мая 2020|14:56
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Общество

Областная больница обнародовала данные о числе тяжелых пациентов

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В Пензенской областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко рассказали об эпидситуации в медицинском учреждении по состоянию на 18 мая.

«В настоящее время в условиях инфекционного госпиталя на лечении находятся 755 пациентов. В реанимации - 62, на аппарате ИВЛ - 49, на «кислороде» - 191 человек. Наши врачи и медицинские сестры мужественно, в тяжелейших условиях работы в спецзащите, борются за жизнь и здоровье каждого пациента», - сообщается на странице учреждения в Instagram.

Медики предложили своим подписчикам поддержать коллег лайками, пожелать им всем крепкого здоровья, а болеющим - исцеления.

«Берегите себя и близких! Сохраняйте дистанцию и избегайте контактов с посторонними людьми! Будьте здоровы!» - говорится в сообщении.

Что касается коронавирусных больных, то, по данным на 18 мая, в Пензенской области опасной инфекцией заразились в общей сложности 1 172 человека. За последние сутки диагноз подтвердился у 71 пациента.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — www.instagram.com/burdenko.okb_penza
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Гость||

Все выше и выше и выше.... печально.

Гость||

Здоровья и терпения всем!

Гость||

Держитесь, только сами не болейте!

Гость||

А 5 больницу так спешно присоединяют к Бурденко, что бы коечный фонд под якобы пневмонию расширить или там вспышку какую замазать надо?

Гость||

755 инфицированных?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В настоящее время в условиях инфекционного госпиталя на лечении находятся 755 пациентов. В реанимации - 62, на аппарате ИВЛ - 49, на «кислороде» - 191 человек. Наши врачи и медицинские сестры мужественно, в тяжелейших условиях работы в спецзащите, борются за жизнь и здоровье каждого пациента», - сообщается на странице учреждения в Instagram.
Стоп. По оф. данным зараженных Ковидом-19 -1172 / из них выздоровело -788 / умерло -11 / итого с Ковидом -19 больных -737 человек. Режим повышенной готовности по документам введён из-за Ковида -19 ,а не др.инфекционных заболеваний,в том числе пневмоний!!!!!!!Тогда если им сделали тесты и Ковид не подтвердился,тогда зачем здесь эта информация?То что после реформы здравоохранения медицина не способна будет справиться даже с минимальным наплывом больных это было ясно с самого начала ,и подтверждено позднее с пандемиями гриппа ,да даже с обычной записью к специалисту.Или нам власть чего не договаривает.Нас запугивают разными штрафами и ответственностью,а сама власть не хочет понести ответственность по Статье 237. УК РФ"Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей" ??????????

Гость||

А пневмония, она тоже инфекционное заболевание.

Гость||

1172-788-11=373 должно быть инфицированных,остальные это кто

Гость||

вообще то речь о Ковид-19, наверно идет

Гость||

странно всё это.....

Гость||

Ответ почти все знают. Только за это их не посадят.

Гость||

Вот если бы они у царя украли, то посадили бы, а убийство баранов не является у них грехом!

Гость||

Ежу понятно, что причина ковид. При обычных условиях никогда никакие госпитали и больницы в таком количестве не разворачивали.

Гость||

статистика по ковиду своей жизнью живет... поэтому полно людей и ходит без масок

Гость||

Отменят доплаты за Covid, и статистика быстренько снизится.

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Имя: Гость
Комментарий:

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