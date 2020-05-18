Сетевое издание|18+|Понедельник|18 мая 2020|11:51
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Общество

За сутки в регионе выявлено рекордное количество заразившихся

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В Пензенской области за минувшие сутки зафиксирован 71 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил московский оперативный штаб.

На данный момент в регионе новый вирус подхватили 1 172 человека.

На 17 мая прирост новых пациентов составил 60, на 16 мая - 56.

На данный момент инфекцию успешно побороли 788 человек, скончались 11.

Наравне с коронавирусом в регионе продолжается подъем заболеваемости внебольничной пневмонией. Как доложила на совещании в правительстве области и. о. министра регионального минздрава Оксана Чижова, прошедшем утром 18 мая, за сутки госпитализировали 155 человек с таким диагнозом. Лечение в данный момент получают 2 012 пациентов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Это , конечно же , не шашлычники, и не дачники, а те, кто на самоизоляции сидел? Считать до дюжины умеем? Берем календарь и смотрим, что же у нас было 2 недели назад!?

Гость||

После ярмарки Садовод 7 мая(34 заболевших) прошло 10 дней. Прирост выявленных больных 100%.

Гость||

Зато кафе открывать собрались .

Гость||

Гость писал(a):

После ярмарки Садовод 7 мая(34 заболевших) прошло 10 дней. Прирост выявленных больных 100%.
Лагодинского на нары!

Гость||

Гость писал(a):

Это , конечно же , не шашлычники, и не дачники, а те, кто на самоизоляции сидел? Считать до дюжины умеем? Берем календарь и смотрим, что же у нас было 2 недели назад!?
Всё правильно, как раз масочный режим ввели

Гость||

Гость писал(a):

Пензенский губернатор Иван Белозерцев теряет «контрольный пакет» в областном правительстве
Гость писал(a):
Пензенский губернатор Иван Белозерцев теряет «контрольный пакет» в областном правительстве
другой придет лучше???

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Пензенский губернатор Иван Белозерцев теряет «контрольный пакет» в областном правительстве
Гость писал(a):
Пензенский губернатор Иван Белозерцев теряет «контрольный пакет» в областном правительстве
другой придет лучше???
Ну началось!

Ты еще притчу про наевшихся мух расскажи

Гость||

Гость писал(a):

Это , конечно же , не шашлычники, и не дачники, а те, кто на самоизоляции сидел? Считать до дюжины умеем? Берем календарь и смотрим, что же у нас было 2 недели назад!?
Введение обязательного масочного режима.

Москва и Питер, не вводившие эти меры до 12 мая благополучно снижали число заражений ,поедая шашлыки и гуляя на майских праздниках.

Гость||

Какой то ужас!Не уменьшается,а растет!С пневмонией какой большой рост заболевших!((((Спасибо за информацию!Берегите себя и близких!

гребень||

хуже белозерцева точно не будет ибо не куда

Гость||

Никогда ОНИ не нажрутся,пока не сдохнут...

Гость||

Гость писал(a):

Это , конечно же , не шашлычники, и не дачники, а те, кто на самоизоляции сидел? Считать до дюжины умеем? Берем календарь и смотрим, что же у нас было 2 недели назад!?
заболевают все на 5-6 день. 14 это уже крайний срок.

Гость||

Никишин говорил ПРАВДУ и стал неугоден многим!

Гость||

Отстаем от Москвы на две недели вот вам и рост.

Гость||

У многих уже появляются заболевшие знакомые.

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Имя: Гость
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