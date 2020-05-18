За сутки в регионе выявлено рекордное количество заразившихся

В Пензенской области за минувшие сутки зафиксирован 71 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил московский оперативный штаб.
На данный момент в регионе новый вирус подхватили 1 172 человека.
На 17 мая прирост новых пациентов составил 60, на 16 мая - 56.
На данный момент инфекцию успешно побороли 788 человек, скончались 11.
Наравне с коронавирусом в регионе продолжается подъем заболеваемости внебольничной пневмонией. Как доложила на совещании в правительстве области и. о. министра регионального минздрава Оксана Чижова, прошедшем утром 18 мая, за сутки госпитализировали 155 человек с таким диагнозом. Лечение в данный момент получают 2 012 пациентов.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Это , конечно же , не шашлычники, и не дачники, а те, кто на самоизоляции сидел? Считать до дюжины умеем? Берем календарь и смотрим, что же у нас было 2 недели назад!?