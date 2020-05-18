За сутки в регионе выявлено рекордное количество заразившихся

18.05.2020 | 10:39

В Пензенской области за минувшие сутки зафиксирован 71 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил московский оперативный штаб.

На данный момент в регионе новый вирус подхватили 1 172 человека.

На 17 мая прирост новых пациентов составил 60, на 16 мая - 56.

На данный момент инфекцию успешно побороли 788 человек, скончались 11.

Наравне с коронавирусом в регионе продолжается подъем заболеваемости внебольничной пневмонией. Как доложила на совещании в правительстве области и. о. министра регионального минздрава Оксана Чижова, прошедшем утром 18 мая, за сутки госпитализировали 155 человек с таким диагнозом. Лечение в данный момент получают 2 012 пациентов.