Сетевое издание|18+|Понедельник|18 мая 2020|21:00
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Общество

Квартиры на первом этаже Ленинградской, 3, залило канализацией

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Не звонок будильника, а журчание воды разбудило жильцов Ленинградской, 3. В квартирах на первом этаже в последнем подъезде жидкость полилась изо всех отверстий в ванной и в кухне.

«Уже пошла вода в зал. Воду не перекрывают, мы ничего не можем сделать», - пожаловались жители дома.

Пострадавшие обежали квартиры со второго по четвертый этаж, просили потерпеть, не включать воду, не пользоваться санузлом - хоть на время.

«Уже и матерились даже на соседей. Но никто ничего не слышит, каждый занимается своими делами», - возмутилась пензячка.

«Палас края был мокрый, воды... Я зашла с дачи - и слов нет», - отметила женщина.

«Вся душевая кабина в говне была, извините за выражение, было по колено», - рассказала девушка.

В таких случаях жильцы должны обращаться в свою управляющую компанию - они с десятой попытки дозвонились. Та вызвала горводоканал, поскольку забился колодец рядом с домом.

Слесарь из УК «Единство» пришел и вместо отключения воды в подъезде пробил отверстие в трубе в подвале. Сточная жидкость перестала поступать в квартиры на первом этаже, зато начала топить техническое помещение.

«Подвал обычно потом вычищается и засыпается хлоркой, дезинфицируется», - пояснила диспетчер УК «Единство».

В горводоканале пояснили: очень много заявок. На Ленинградскую, 3, приедут в порядке очереди.

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Гость||

Зато короновирус не пройдет,им фактически повезло.

Гость||

Мне запах нравиться,зону вспоминаю.

Гость||

Эх,еслиб я там жил,да на 5 этаже,через силу бы валил и смывал почаще.

Гость||

Парашные у тебя воспоминания однако...

Гость||

Гость писал(a):

Эх,еслиб я там жил,да на 5 этаже,через силу бы валил и смывал почаще.
езжай туда и вываливай свои кучи говна

Гость||

Под этот запах хорошо йогой заниматься или медицировать

Гость||

Не в этом доме Верещагин жил?

Гость||

С утречка на бутерброды мило дело

Гость||

Пошло говно по трубам!

Гость||

Аналоговнет

Имя: Гость
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