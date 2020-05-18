Квартиры на первом этаже Ленинградской, 3, залило канализацией

18.05.2020 | 19:36

Не звонок будильника, а журчание воды разбудило жильцов Ленинградской, 3. В квартирах на первом этаже в последнем подъезде жидкость полилась изо всех отверстий в ванной и в кухне.

«Уже пошла вода в зал. Воду не перекрывают, мы ничего не можем сделать», - пожаловались жители дома.

Пострадавшие обежали квартиры со второго по четвертый этаж, просили потерпеть, не включать воду, не пользоваться санузлом - хоть на время.

«Уже и матерились даже на соседей. Но никто ничего не слышит, каждый занимается своими делами», - возмутилась пензячка.

«Палас края был мокрый, воды... Я зашла с дачи - и слов нет», - отметила женщина.

«Вся душевая кабина в говне была, извините за выражение, было по колено», - рассказала девушка.

В таких случаях жильцы должны обращаться в свою управляющую компанию - они с десятой попытки дозвонились. Та вызвала горводоканал, поскольку забился колодец рядом с домом.

Слесарь из УК «Единство» пришел и вместо отключения воды в подъезде пробил отверстие в трубе в подвале. Сточная жидкость перестала поступать в квартиры на первом этаже, зато начала топить техническое помещение.

«Подвал обычно потом вычищается и засыпается хлоркой, дезинфицируется», - пояснила диспетчер УК «Единство».

В горводоканале пояснили: очень много заявок. На Ленинградскую, 3, приедут в порядке очереди.