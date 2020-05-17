Сетевое издание|18+|Воскресенье|17 мая 2020|20:33
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Общество

За сутки выписали более десятка перенесших коронавирус пензенцев

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В Пензенской области за сутки из больницы выписали 11 человек, перенесших коронавирус. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего с начала эпидемии COVID-19 выздоровели 788 человек.

16 мая прирост выписанных в области составил 41. В тот же день стало известно о том, что скончался еще один пациент с подтвержденным коронавирусом - 63-летний мужчина. Число умерших от инфекции пензенцев стало равняться 11.

На данный момент в регионе зафиксирован 1 101 случай коронавируса. Большинство заразившихся выявлено в Пензе (613), Городищенском (56) и Бессоновском (52) районах.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Сегодня 17 мая - воскреснье.

Гость||

Странные данные, что по заболеваемости ,что по выздоровлениям.Может время правды пришло как в Дагестане???

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщили в региональном оперативном штабе.
Вы уж определитесь там- в воскресенье или 15-го мая?)))

Гость||

Беглов.

От внебольничной пневмонии в Питере с 1 марта, скончалось в 5,5 раза(!) больше чем в прошлые годы!

Может здесь вся суть?

Имя: Гость
Комментарий:

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