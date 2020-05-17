За сутки выписали более десятка перенесших коронавирус пензенцев

В Пензенской области за сутки из больницы выписали 11 человек, перенесших коронавирус. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщили в региональном оперативном штабе.
Всего с начала эпидемии COVID-19 выздоровели 788 человек.
16 мая прирост выписанных в области составил 41. В тот же день стало известно о том, что скончался еще один пациент с подтвержденным коронавирусом - 63-летний мужчина. Число умерших от инфекции пензенцев стало равняться 11.
На данный момент в регионе зафиксирован 1 101 случай коронавируса. Большинство заразившихся выявлено в Пензе (613), Городищенском (56) и Бессоновском (52) районах.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Сегодня 17 мая - воскреснье.