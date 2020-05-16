Общество

Стало известно о смерти еще одного больного коронавирусом пензенца

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В субботу, 16 мая, стало известно о смерти еще одного человека, инфицированного коронавирусом. Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Смерть от COVID-19 – мужчина 1956 года рождения. Сопутствующие: атеросклероз, пневмосклероз», - написала она.

Ранее скончались еще 10 человек, заболевших коронавирусной инфекцией. О двух последних случаях стало известно 10 мая: умерли мужчины 1964 и 1985 года рождения.

До этого ушли из жизни еще 8 больных коронавирусной пневмонией: 5 мужчин 86, 42, 56, 70 и 75 лет и 3 женщины 71 года, 77 и 50 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

По состоянию на 16 мая в регионе подтвержден 1 041 случай заболевания COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Нуууу параноики ваш выход

Гость||

Тебя глуповатого поддержать?

Гость||

Сейчас начнется...уже , наверне,в бункерах сидят

Гость||

Да успокойтесь, не истерите.

Гость||

Ща масочники повылазиют:это все дачники, это это все шашлычники, это все Москва, вот заболеете и умрёте, тогда поймете(с)

Гость||

19.49, успокойтесь.Они ещё не вылезли, а у вас уже истерика.

Гость||

Гость писал(a):

19.49, успокойтесь.Они ещё не вылезли, а у вас уже истерика.
Какая истерика, никакой истерики. Просто предвижу будущие комментарии

Гость||

Шашлычникм-это ещё спорный вопрос..смотря как и где и с кем были на шашлыках..

Гость||

Гость писал(a):

смотря как и где и с кем были на шашлыках..
Кого нашампуривали?

Гость||

19.55, со способностью предвидения лучше про индекс Доу-Джонса рассказывать - миллионером станете.

Гость||

Склероз легочной артерии является хроническим недугом, при котором происходит увеличение массы ткани на стенках аорты и образуются бляшки. Заболевание протекает в тяжелой форме и сопровождается гипертензией легких.

Гость||

Мужчина умер от атеросклероза, пневмосклероза, от которых его явно не лечили.

Гость||

Черемушкина - главный паталогоанатом Буртасии?

Имя: Гость
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