Стало известно о смерти еще одного больного коронавирусом пензенца

16.05.2020 | 19:33

В субботу, 16 мая, стало известно о смерти еще одного человека, инфицированного коронавирусом. Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Смерть от COVID-19 – мужчина 1956 года рождения. Сопутствующие: атеросклероз, пневмосклероз», - написала она.

Ранее скончались еще 10 человек, заболевших коронавирусной инфекцией. О двух последних случаях стало известно 10 мая: умерли мужчины 1964 и 1985 года рождения.

До этого ушли из жизни еще 8 больных коронавирусной пневмонией: 5 мужчин 86, 42, 56, 70 и 75 лет и 3 женщины 71 года, 77 и 50 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

По состоянию на 16 мая в регионе подтвержден 1 041 случай заболевания COVID-19.