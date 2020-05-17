В регионе за сутки подтвердились новые случаи коронавируса

17.05.2020 | 10:38

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвердился у 60 человек. Данные на воскресенье, 17 мая, обнародовал московский оперативный штаб.

Таким образом число заразившихся новой инфекцией жителей области составило 1 101.

16 мая стало известно, что опасный вирус выявили у 56 пациентов. Также региональный оперштаб сообщил о смерти 63-летнего жителя региона, умершего от COVID-19. Мужчина страдал такими сопутствующими заболеваниями, как атеросклероз и пневмосклероз.

На данный момент количество скончавшихся из-за вируса пензенцев - 11, перенесших коронавирусную инфекцию, - 777. За сутки врачи выписали 41 пациента.