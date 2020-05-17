Сетевое издание|18+|Воскресенье|17 мая 2020|12:54
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Общество

В регионе за сутки подтвердились новые случаи коронавируса

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В Пензенской области за сутки коронавирус подтвердился у 60 человек. Данные на воскресенье, 17 мая, обнародовал московский оперативный штаб.

Таким образом число заразившихся новой инфекцией жителей области составило 1 101.

16 мая стало известно, что опасный вирус выявили у 56 пациентов. Также региональный оперштаб сообщил о смерти 63-летнего жителя региона, умершего от COVID-19. Мужчина страдал такими сопутствующими заболеваниями, как атеросклероз и пневмосклероз.

На данный момент количество скончавшихся из-за вируса пензенцев - 11, перенесших коронавирусную инфекцию, - 777. За сутки врачи выписали 41 пациента.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Написали бы еще более одного

Гость||

Интересный заголовок. Более пятидесяти = 60.

Гость||

До августа дома? Напишите про пневмонии, хоть правда их дома заставит сидеть.

Гость||

В заголовке статьи-более 50. Открываешь статью-у 60 человек. Интересно, а сразу нельзя 60 написать? Или наши пензенские журналисты столь профессиональны, что без интриги никуда?

Гость||

С ярмарки Садовод 7 мая прошло 10 дней.Прирост 40%.

Гость||

2+2=5

Гость||

Можно написать менее 70

Гость||

Больше 1, но меньше 100

Гость||

Что-то рост не прекращается. А ведь говорили, что месяц был на подготовку... А сколько еще больных с пневмониями? Почему нет статистики по этому заболеванию?

Гость||

Гость писал(a):

С ярмарки Садовод 7 мая прошло 10 дней.
При чем здесь ярмарка? Сколько времени ждут подтверждения диагноза?

Гость||

Смею предположить что людей с симптомами привозят в больницу,берут тест,через неделю приходит отрицательный результат и их выписывают как вылечившихся

Гость||

Гость писал(a):

С ярмарки Садовод 7 мая прошло 10 дней.Прирост 40%.
пристал ты к ярмарке. Там все в масках были, дистанцию соблюдали.

Гость||

1101 заболевших, 777 выздоровело. В больницах 324 человека что ли ?

Гость||

Гость писал(a):

Там все в масках были, дистанцию соблюдали.
А вот все заболевшие они что не соблюдали режим повышенной готовности или самоизоляцию игнорировали или маски не носили?

Гость||

Правду нам никто не озвучит.Только работники Кима и моргов знают правду!

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Имя: Гость
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