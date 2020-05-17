В области снизился процент вновь выявленных ВИЧ-положительных

17.05.2020 | 18:20

Всемирный день памяти жертв СПИДа Пензенская область отмечает с обнадеживающими показателями. Официальная статистика свидетельствует о том, что процент вновь выявленных ВИЧ-положительных лиц от общего количества обследованных в регионе начиная с 2017 года неуклонно уменьшается.

«У нас пораженность населения в два раза где-то меньше (это по Приволжскому федеральному округу) и чуть больше чем в два раза в сравнении с Российской Федерацией», - пояснила заведующая лечебным отделом центра профилактики и борьбы со СПИД Инна Чарыкова.

Но это не говорит о том, что можно успокоиться и забыть, что такое ВИЧ. В Пензенской области на настоящий момент зарегистрировано около 4 100 человек, у которых анализ на смертельно опасную инфекцию дал положительный результат.

Недуг вызывает тяжелые поражения ряда жизненно важных систем. От него страдают защитные механизмы, которые не могут противостоять микробам и росту злокачественных опухолей. Зараженные люди неспособны бороться с болезнями, с которыми легко справляются здоровые.