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Общество

В области снизился процент вновь выявленных ВИЧ-положительных

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Всемирный день памяти жертв СПИДа Пензенская область отмечает с обнадеживающими показателями. Официальная статистика свидетельствует о том, что процент вновь выявленных ВИЧ-положительных лиц от общего количества обследованных в регионе начиная с 2017 года неуклонно уменьшается.

«У нас пораженность населения в два раза где-то меньше (это по Приволжскому федеральному округу) и чуть больше чем в два раза в сравнении с Российской Федерацией», - пояснила заведующая лечебным отделом центра профилактики и борьбы со СПИД Инна Чарыкова.

Но это не говорит о том, что можно успокоиться и забыть, что такое ВИЧ. В Пензенской области на настоящий момент зарегистрировано около 4 100 человек, у которых анализ на смертельно опасную инфекцию дал положительный результат.

Недуг вызывает тяжелые поражения ряда жизненно важных систем. От него страдают защитные механизмы, которые не могут противостоять микробам и росту злокачественных опухолей. Зараженные люди неспособны бороться с болезнями, с которыми легко справляются здоровые.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Все правильно. Конечно снизился. Сейчас короновирус только существует.

Гость||

А сколько ВИЧ с "короной"?

Имя: Гость
Комментарий:

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