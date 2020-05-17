Стало известно, где зафиксировали новые случаи коронавируса

17.05.2020 | 12:40

Как сообщили в региональном оперативном штабе в воскресенье, 17 мая, большинство новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Пензе.

В областном центре наличие инфекции подтвердилось у 27 человек. Далее идут Пензенский и Каменский район. Там зарегистрировано по 5 случаев.

В Белинском районе тесты подтвердились у 3 местных жителей, столько же - в Бессоновском. По два случая инфекции выявлены в Кузнецке и Городищенском районе.

В Сердобском, Башмаковском, Нижнеломовском, Никольском, Спасском, Неверкинском, Мокшанском, Земетчинском, Пачелмском и Тамалинском районах зафиксировано по 1 заболевшему.

Всего к 17 мая в регионе 1 101 заразившийся. Поправилось 777 человек, скончалось 11.