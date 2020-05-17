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Общество

Пензенцам рассказали об этапах снятия ограничений

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В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили об этапах выхода из режима повышенной готовности.

Для снятия ограничительных мер необходимо учитывать три параметра: коэффициент распространения нового вируса в регионе, охват тестированием и свободный коечный фонд.

Как только все три критерия будут соответствовать требованиям, для жителей области постепенно начнут снимать ограничения.

На первом этапе пензенцам станут доступны прогулки и занятия спортом на улице. Свою деятельность возобновят небольшие организации, оказывающие непродовольственные услуги и предприятия, чья работа непосредственно связана с потребителем.

На втором этапе откроются большие магазины, торговые центры при условии ограничения количества людей, которые одновременно могут там находиться. Возобновят функционирование и отдельные образовательные организации.

На третьем этапе вернутся к работе гостиницы, кафе и рестораны, а также все без исключения учреждения образования. Магазины, салоны и торговые центры будут принимать посетителей без каких-либо ограничений.

Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, на всех этапах обязательным является сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, соблюдение социальной дистанции в местах скопления людей, мер профилактики, применение средств индивидуальной защиты, в том числе при выходе на улицу.

Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 31 мая включительно. Как пояснила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, на данный момент ситуация в регионе не позволяет снять ограничительные меры.

«Есть три критерия для снятия режима. Первый - минимум 50% свободных коек. Этого показателя в регионе нет. Второй - охват тестированием. Он выполнен. Третий показатель - коэффициент распространения коронавируса. Пока он выше норматива, определенного Роспотребнадзором», - сообщила она.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Долго ждать

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Второй - охват тестированием. Он выполнен.
Так же можно написать: Поцелуй дракона. Он выполнен.

Гость||

это теперь до августа точно

Гость||

Сколько с пневмониями лежат напишите.

Гость||

Понятно что раньше середины июня не выпустят. Шастайте дальше.

Гость||

Кого не выпускают? Вас к батарее что-ли наручниками приковали?

Гость||

Гость писал(a):

теперь до августа точно
до голосования за конституцию путина

Гость||

Гость писал(a):

Сколько с пневмониями лежат напишите.
Много.

Гость||

Короче понятно, что мероприятия по уничтожению экономики никак с вирусами не связаны.

Гость||

50% процентов свободны коек?Лютый бред.

Система заоптимизирована так, что больницы всегда битком. Всегда.

Гость||

Вся проблема в плохой медпомощи Пензы!

Гость||

Гость писал(a):

Кого не выпускают? Вас к батарее что-ли наручниками приковали?
Я хожу на дачу , в лес, но я ни с кем не контактирую ! Основная масса толпами на улице. Вчера к подруге сын из Москвы приехал. В Инстаграмм выставляет как их 20 человек в квартире приезд отмечает. Вот сколько заразы.

Гость||

Вы еще койки насокращайте,кловуны. И мы вообще из карантина не выйдем.

Ах,простите,какой карантин. Мы там к чему - то повышенно готовимся,не подготовимся никак.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Сколько с пневмониями лежат напишите.
Много.
Я знаю что много. Говорят в Пензе Италия. Цифры нужны.

Гость||

50% ????

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Имя: Гость
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