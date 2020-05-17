Пензенцам рассказали об этапах снятия ограничений

17.05.2020 | 10:02

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили об этапах выхода из режима повышенной готовности.

Для снятия ограничительных мер необходимо учитывать три параметра: коэффициент распространения нового вируса в регионе, охват тестированием и свободный коечный фонд.

Как только все три критерия будут соответствовать требованиям, для жителей области постепенно начнут снимать ограничения.

На первом этапе пензенцам станут доступны прогулки и занятия спортом на улице. Свою деятельность возобновят небольшие организации, оказывающие непродовольственные услуги и предприятия, чья работа непосредственно связана с потребителем.

На втором этапе откроются большие магазины, торговые центры при условии ограничения количества людей, которые одновременно могут там находиться. Возобновят функционирование и отдельные образовательные организации.

На третьем этапе вернутся к работе гостиницы, кафе и рестораны, а также все без исключения учреждения образования. Магазины, салоны и торговые центры будут принимать посетителей без каких-либо ограничений.

Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, на всех этапах обязательным является сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, соблюдение социальной дистанции в местах скопления людей, мер профилактики, применение средств индивидуальной защиты, в том числе при выходе на улицу.

Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 31 мая включительно. Как пояснила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, на данный момент ситуация в регионе не позволяет снять ограничительные меры.

«Есть три критерия для снятия режима. Первый - минимум 50% свободных коек. Этого показателя в регионе нет. Второй - охват тестированием. Он выполнен. Третий показатель - коэффициент распространения коронавируса. Пока он выше норматива, определенного Роспотребнадзором», - сообщила она.