Регион продолжит жить в режиме повышенной готовности

15.05.2020 | 17:30

В Пензенской области вновь продлен режим повышенной готовности. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Ограничения для жителей региона будут действовать до 31 мая включительно.

Режим повышенной готовности ввели 16 марта. Цель меры - не допустить распространения коронавирусной инфекции. Ряд предприятий прекратил работу, населению рекомендовали оставаться дома и покидать жилище лишь лишь для выхода в магазин, аптеку, больницу, прогулок с питомцами или же в экстренных ситуациях.

Впоследствии режим повышенной готовности неоднократно продлевался.

30 апреля стало известно, что в области вводится масочный режим. Использование средств индивидуальной защиты стало обязательным для тех, кто ездит в общественном транспорте, посещает организации, учреждения, места массового скопления людей.