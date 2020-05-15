Сетевое издание|18+|Пятница|15 мая 2020|18:17
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Общество

Регион продолжит жить в режиме повышенной готовности

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В Пензенской области вновь продлен режим повышенной готовности. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Ограничения для жителей региона будут действовать до 31 мая включительно.

Режим повышенной готовности ввели 16 марта. Цель меры - не допустить распространения коронавирусной инфекции. Ряд предприятий прекратил работу, населению рекомендовали оставаться дома и покидать жилище лишь лишь для выхода в магазин, аптеку, больницу, прогулок с питомцами или же в экстренных ситуациях.

Впоследствии режим повышенной готовности неоднократно продлевался.

30 апреля стало известно, что в области вводится масочный режим. Использование средств индивидуальной защиты стало обязательным для тех, кто ездит в общественном транспорте, посещает организации, учреждения, места массового скопления людей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

жить в режиме повышенной готовности
Будьте готовы!

Всегда готовы!

Гость||

ОТКРОЙТЕ РЫНОК. ШМОТКИ КУПИТЬ НАДО.РАЗ ЯРМАРКУ РАЗРЕШИЛИ,ЗНАЧИТ И РЫНОК МОЖНО.ЗАДОЛБАЛИ УЖЕ

Гость||

Гость писал(a):

Будьте готовы!

Всегда готовы!

В одной из школ области в конце 70-х.

- Юные пионеры! К борьбе за дело коммунистической партии Советского союза будьте готовы!

- Ладна! Будим!

Гость||

Как же вы зае со своим режимом повышенной готовности

Гость||

Почему работают отделы в ТЦ семейный на ГПЗ-24,Антонова,18в?Причем все отделы работают и те,которые были разрешены-и теперь открылись те,которые были закрыты?

Гость||

Продлили то, чего нет на самом деле) остался режим только на бумажке губернатора)

Гость||

Первый раз что ли так и продлевают по 15 дней, просто многим это выгодно в плане финансов устроились хорошо

Гость||

Бюджетникам надо просто минималку платить кто на изоляции. увидите как быстро взвоет эта ...та

Гость||

Освободите!!!!

Гость||

А Роспотребнадзора пора уже прикрыть как паразитическую контору. Была бы их воля, режим остался бы ещё на годик-другой

Гость||

Нужны дет.сады, родители работают, а дети сидят с кем пристроишь

Гость||

Свободу!!!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ограничения для жителей региона будут действовать до 31 мая включительно.
Кто знает, как выехать в Беларусь?

Гость||

Гость писал(a):

Кто знает, как выехать в Беларусь?
Легко, там нет пограничного режима.

Гость||

Гость писал(a):

Свободу!!!!!
Свободу попугаю!

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след. Ctrl →
Имя: Гость
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